केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार कानून को किया कमजोरः केशव महतो कमलेश
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
Published : October 12, 2025 at 8:52 PM IST
रांची: भारत में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के लागू होने के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के नागरिकों को मिले अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार RTI कानून के लागू होने के 20 वर्ष पूरे होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाता सम्मेलन किया.
RTI लाकर कांग्रेस ने दिया था बड़ा अधिकार
इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर मनमोहन सिंह की सरकार ने RTI कानून देकर एक बड़ा अधिकार देशवासियों को दिया था. यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त टूल्स भी था और भ्रष्ट अधिकारियों में एक डर भी बना रहता था, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार द्वारा इस कानून को कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही है.
केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सूचना के अधिकार (RTI) को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि 2014 के बाद से देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया को जानबूझकर कमजोर किया गया है. इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई हैं.
12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था RTI
उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, ताकि नागरिकों को शासन से जुड़ी सूचनाओं तक स्वतंत्र रूप से पहुंच मिल सके, लेकिन 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों ने इस कानून की आत्मा को कमजोर कर दिया.
उन्होंने कहा कि पहले सूचना आयुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष तय था और उनकी सेवा शर्तें स्वतंत्र थीं, लेकिन संशोधन के बाद यह अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में चला गया. केशव महतो कमलेश ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने भी जनहित से जुड़ी सूचनाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया है.
अब “व्यक्तिगत जानकारी” की परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी गई है कि सार्वजनिक धन के उपयोग या सरकारी जिम्मेदारियों से संबंधित जानकारियां भी छिपाई जा सकती हैं. जबकि इससे पहले RTI के जरिए एमपीएलडी फंड, मनरेगा लाभार्थियों में गड़बड़ियों और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता जैसे कई मामले उजागर हुए थे.
सूचना आयुक्त के रिक्त पद भरने का सीएम से करेंगे आग्रह
झारखंड में भी सूचना आयोग की खराब स्थिति और लंबे दिनों से सूचना आयुक्त के पद खाली रहने के सवाल पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि "नेता प्रतिपक्ष" के अभाव में राज्य में सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है. अब, जब नेता प्रतिपक्ष के पद पर बाबूलाल मरांडी विराजमान हैं तो वह मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द राज्य में सूचना आयुक्त के पद पर योग्य और ईमानदार व्यक्ति को जल्द बैठाने का आग्रह सीएम से करेंगे. आज के संवाददाता सम्मेलन में राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुजनी, सोनाल शांति सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे.
