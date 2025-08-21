ETV Bharat / state

जितेंद्र सिंह सुसाइड केस, करन माहरा ने किया हिमांशु चमोली को लेकर बड़ा खुलासा, सरकार से पूछा सवाल - JITENDRA SINGH SUICIDE CASE

जितेंद्र सिंह सुसाइड केस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रतिक्रिया दी.

jitendra singh suicide case
करन माहरा ने किया हिमांशु चमोली को लेकर बड़ा खुलासा (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 11:53 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:37 AM IST

3 Min Read

देहरादून: पौड़ी गढ़वाल जिले के तलसारी गांव में गुरुवार को एक युवक ने खुद को अपने घर पर गोली मार दी. मरने से पहले युवक द्वारा बनाया गया एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में युवक कुछ लोगों पर जमीन के सौदे को लेकर उसे परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा रहा है. इस मामले पर अब उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने प्रतिक्रिया जारी की है.

करन माहरा का कहना है कि पौड़ी जनपद के 32 वर्षीय युवक ने गोली मारकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर उनकी मौत का जिम्मेदार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली को ठहराया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उत्तराखंड पुलिस और भाजपा सरकार में इतना साहस है कि वह जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिला पाए. क्योंकि हिमांशु चमोली, भाजपा के बड़े नेताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नजदीकी है. इसलिए यह संदेह उठना स्वभाविक है कि ऐसी सूरत में क्या जितेंद्र के परिवार को न्याय मिल सकेगा.

माहरा ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा ने उत्तराखंड में लोकतंत्र को खोखला करने का ठेका ले रखा है. माहरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला. नैनीताल, बेतालघाट का मामला हो, या फिर द्वाराहाट का मामला हो. इन सब घटनाओं के कारण प्रदेशवासियों का भरोसा कानून व्यवस्था से टूटता जा रहा है. ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर नहीं? यह तो आने वाला समय बताएगा.

करन माहरा ने सवार किया कि क्या उत्तराखंड पुलिस सच में जितेंद्र के परिवार को न्याय दिलाएगी? या फिर पंचायत चुनाव की तरह भाजपा की ढाल बनी रहेगी. माहरा का कहना है कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा अपने नेता हिमांशु चमोली पर कार्रवाई करेगी? या फिर अपने नेताओं की तरह उसे भी बचाने का काम करेगी.

बता दें कि मामला सामने आने के बाद भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें हिमांशु चमोली को प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री के पद से पदमुक्त कर दिया गया.

ये भी पढ़ें:

देहरादून: पौड़ी गढ़वाल जिले के तलसारी गांव में गुरुवार को एक युवक ने खुद को अपने घर पर गोली मार दी. मरने से पहले युवक द्वारा बनाया गया एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में युवक कुछ लोगों पर जमीन के सौदे को लेकर उसे परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा रहा है. इस मामले पर अब उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने प्रतिक्रिया जारी की है.

करन माहरा का कहना है कि पौड़ी जनपद के 32 वर्षीय युवक ने गोली मारकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर उनकी मौत का जिम्मेदार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली को ठहराया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उत्तराखंड पुलिस और भाजपा सरकार में इतना साहस है कि वह जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिला पाए. क्योंकि हिमांशु चमोली, भाजपा के बड़े नेताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नजदीकी है. इसलिए यह संदेह उठना स्वभाविक है कि ऐसी सूरत में क्या जितेंद्र के परिवार को न्याय मिल सकेगा.

माहरा ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा ने उत्तराखंड में लोकतंत्र को खोखला करने का ठेका ले रखा है. माहरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला. नैनीताल, बेतालघाट का मामला हो, या फिर द्वाराहाट का मामला हो. इन सब घटनाओं के कारण प्रदेशवासियों का भरोसा कानून व्यवस्था से टूटता जा रहा है. ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर नहीं? यह तो आने वाला समय बताएगा.

करन माहरा ने सवार किया कि क्या उत्तराखंड पुलिस सच में जितेंद्र के परिवार को न्याय दिलाएगी? या फिर पंचायत चुनाव की तरह भाजपा की ढाल बनी रहेगी. माहरा का कहना है कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा अपने नेता हिमांशु चमोली पर कार्रवाई करेगी? या फिर अपने नेताओं की तरह उसे भी बचाने का काम करेगी.

बता दें कि मामला सामने आने के बाद भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें हिमांशु चमोली को प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री के पद से पदमुक्त कर दिया गया.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 22, 2025 at 12:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

जितेंद्र सिंह सुसाइड केसहिमांशु चमोली को लेकर बड़ा खुलासाHIMANSHU CHAMOLI ARRESTEDJUSTICE FOR JITENDRA SINGHJITENDRA SINGH SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.