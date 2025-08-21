देहरादून: पौड़ी गढ़वाल जिले के तलसारी गांव में गुरुवार को एक युवक ने खुद को अपने घर पर गोली मार दी. मरने से पहले युवक द्वारा बनाया गया एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में युवक कुछ लोगों पर जमीन के सौदे को लेकर उसे परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा रहा है. इस मामले पर अब उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने प्रतिक्रिया जारी की है.

करन माहरा का कहना है कि पौड़ी जनपद के 32 वर्षीय युवक ने गोली मारकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर उनकी मौत का जिम्मेदार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली को ठहराया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उत्तराखंड पुलिस और भाजपा सरकार में इतना साहस है कि वह जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिला पाए. क्योंकि हिमांशु चमोली, भाजपा के बड़े नेताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नजदीकी है. इसलिए यह संदेह उठना स्वभाविक है कि ऐसी सूरत में क्या जितेंद्र के परिवार को न्याय मिल सकेगा.

माहरा ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा ने उत्तराखंड में लोकतंत्र को खोखला करने का ठेका ले रखा है. माहरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला. नैनीताल, बेतालघाट का मामला हो, या फिर द्वाराहाट का मामला हो. इन सब घटनाओं के कारण प्रदेशवासियों का भरोसा कानून व्यवस्था से टूटता जा रहा है. ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर नहीं? यह तो आने वाला समय बताएगा.

करन माहरा ने सवार किया कि क्या उत्तराखंड पुलिस सच में जितेंद्र के परिवार को न्याय दिलाएगी? या फिर पंचायत चुनाव की तरह भाजपा की ढाल बनी रहेगी. माहरा का कहना है कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा अपने नेता हिमांशु चमोली पर कार्रवाई करेगी? या फिर अपने नेताओं की तरह उसे भी बचाने का काम करेगी.

बता दें कि मामला सामने आने के बाद भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें हिमांशु चमोली को प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री के पद से पदमुक्त कर दिया गया.

