डोटासरा ने विश्वविद्यालयों में आरएसएस के पथ संचलन पर उठाए सवाल, कहा-शिक्षा के मंदिर का हो रहा राजनीतिकरण

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अन्य छात्र संगठनों और विचारधारा के कार्यक्रम बैन है तो आरएसएस को अनुमति क्यों दी?

Govind Singh Dotasara, PCC Chief
गोविंद सिंह डोटासरा, अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 3:53 PM IST

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विजयदशमी पर विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से निकाले जा रहे पथ संचलन पर सवाल खड़े किए. डोटासरा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है. विश्वविद्यालयों जैसे ज्ञान और शिक्षा के मंदिरों को BJP-RSS के लोग नफरत एवं राजनीति का अखाड़ा बनाने पर तुले हैं. पथ संचलन के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन शुरू किए.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जिन स्थानों से विद्या और प्रगति की रोशनी फैलनी चाहिए, वहां RSS के लोग पथ संचलन और शस्त्र पूजन करने चले हैं. जब राजस्थान विश्वविद्यालय में अन्य छात्र संगठनों और विचारधाराओं के कार्यक्रम पर बैन है, तो फिर RSS के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई है? क्या यह शिक्षा के मंदिर का राजनीतिकरण नहीं है?

पढ़ें:RSS पथ संचलन विवाद: पुलिस पर हमला व राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज, 8 गिरफ्तार

उन्होंने लिखा कि सवाल यह है कि अगर आज एक संगठन को अनुमति मिलती है तो कल दर्जनों संगठन अपनी विचारधारा थोपने के लिए विश्वविद्यालय को राजनीति का रणक्षेत्र बना देंगे. इससे शिक्षा और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी. प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि आरएसएस को ये भी याद होना चाहिए 1978 का साल, जब उनकी ऐसी ही हरकतों का छात्रों ने पुरजोर विरोध किया था और उन्हें परिसर छोड़कर भागना पड़ा था.

