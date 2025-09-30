ETV Bharat / state

डोटासरा ने विश्वविद्यालयों में आरएसएस के पथ संचलन पर उठाए सवाल, कहा-शिक्षा के मंदिर का हो रहा राजनीतिकरण

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विजयदशमी पर विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से निकाले जा रहे पथ संचलन पर सवाल खड़े किए. डोटासरा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है. विश्वविद्यालयों जैसे ज्ञान और शिक्षा के मंदिरों को BJP-RSS के लोग नफरत एवं राजनीति का अखाड़ा बनाने पर तुले हैं. पथ संचलन के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन शुरू किए.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जिन स्थानों से विद्या और प्रगति की रोशनी फैलनी चाहिए, वहां RSS के लोग पथ संचलन और शस्त्र पूजन करने चले हैं. जब राजस्थान विश्वविद्यालय में अन्य छात्र संगठनों और विचारधाराओं के कार्यक्रम पर बैन है, तो फिर RSS के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई है? क्या यह शिक्षा के मंदिर का राजनीतिकरण नहीं है?