डोटासरा का सरकार पर हमला, बोले- एसएमएस हादसा संयोग नहीं लापरवाही का परिणाम

कांग्रेस नेता डोटासरा ने एसएमएस अस्पताल अग्निकांड को लेकर राजस्थान सरकार पर लापरवाही, जिम्मेदारी टालने और ‘पर्चियों’ से शासन चलाने का गंभीर आरोप लगाया.

Dotasara On BJP Government
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read
बूंदी: राजस्थान की राजनीति बुधवार को तब गरमा गई जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसएमएस अस्पताल अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. डोटासरा ने कहा कि लोग सांसें लेने अस्पताल आए थे, लेकिन सांसें देकर चले गए. यह सरकार पूरी तरह नाकाम है, जवाबदेही का नाम तक नहीं बचा.

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह हादसा कोई संयोग नहीं, बल्कि लापरवाही का परिणाम है. डॉक्टरों ने पहले ही अस्पताल प्रशासन को वायरिंग में हो रही स्पार्किंग की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और निर्दोष लोगों की जान चली गई. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक हरिमोहन शर्मा, सत्येश शर्मा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशांत नुवाल, ओबीसी कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगरूप सिंह रंधावा सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.

सरकार पर 'सबूत मिटाने' का गंभीर आरोप: डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद घटना के बाद रात में अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां सबूत मिटाने का काम किया गया. यह सरकार सब कुछ दबाने में माहिर है.उन्होंने सवाल उठाया कि 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी चिकित्सा मंत्री मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? इतना बड़ा हादसा हो गया और मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. यह चुप्पी सरकार की असंवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है.

पढ़ें: जयपुर के SMS अस्पताल में भीषण आग, 8 मरीजों की मौत, पीड़ितों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप

पर्चियों से होता है फैसला: डोटासरा ने आरोप लगाया कि कि हेल्थ सेक्रेटरी तक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ ऊपर से आने वाली पर्चियों पर निर्भर है.पर्चियों से बने लोग, पर्चियों से ही फैसले करते हैं. डोटासरा ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि आज राजस्थान में 'पोपा बाई का राज' चल रहा है. यहां कोई अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता, सब पर्चियों के आधार पर तय होता है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा सरकार के मंत्री और अधिकारी अब जनता के प्रति नहीं, पर्चियों के प्रति जवाबदेह हो गए हैं. यही कारण है कि जनता मर रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है.

मौतें आग से नहीं, सरकार की लापरवाही से: डोटासरा ने अस्पताल अधीक्षक के बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए कहा अधीक्षक कह रहे हैं कि मौत आग से नहीं, धुएं से दम घुटने से हुई. 'मैं पूछता हूं कि धुआं उठा कहां से? आग से ही न!' ये बयान संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहकर भी सच्चाई छिपा नहीं सकती. बड़ी लापरवाही ने निर्दोष मरीजों की जान ली है.

10 लाख की राहत पर उठाए सवाल: डोटासरा ने मृतकों के परिजनों को दी गई 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को भी नकाफी बताते हुए कहा लोगों की जान चली गई. सरकार मुआवजा बांटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रही है. क्या इतनी राशि से किसी का परिवार लौट आएगा? उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है. बड़ा हादसा हो गया, सरकार की नींद नहीं टूटी. ये मस्त हाथी की चाल में चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने में लगी है, लेकिन अब जनता सब देख रही है, और जवाब जरूर देगी.

