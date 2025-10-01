ETV Bharat / state

डोटासरा बोले- शिक्षकों के तबादलों में भारी भ्रष्टाचार, निकाय-पंचायत चुनाव में भाजपा को औकात दिखाएंगे

डोटासरा ने कहा कि भाजपा के नेता खुद भ्रष्टाचार करते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है. वे भाजपा की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को उसकी औकात बताएंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव टाल सकती है, लेकिन जिस दिन भी चुनाव होगा, उस दिन उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि न केवल जनता, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता भी इस सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं हैं.

जयपुर: हाल ही में जारी हुई साढ़े चार हजार शिक्षकों की तबादला सूची को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि तबादलों के जरिए भारी भ्रष्टाचार हुआ है. डोटासरा ने कहा कि आरएसएस के साथ-साथ अधिकारियों और दलालों ने भी जमकर भ्रष्टाचार किया है. पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पर्ची तो आरएसएस मुख्यालय में भी कटती है. उन्होंने तबादला सूची की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि तबादलों की पहली सूची 800 की बनी थी, जो मुख्यमंत्री कार्यालय आकर 1100 की हो गई. फिर यह सूची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय गई, जहां यह डबल होकर वापस मुख्यमंत्री कार्यालय आई तो साढ़े तीन हजार बन गई. अंततः अधिकारियों और दलालों ने सूची को साढ़े चार हजार तक पहुंचा दिया. उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस सूची में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनवरी में भाजपा विधायकों से तबादलों के लिए नाम मांगे थे और यह सूची सितंबर के आखिर में जारी हुई, जिससे भ्रष्टाचार की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है.

विश्वविद्यालय में संघ की विचारधारा थोपना चाहते हैं: डोटासरा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वे शिक्षा के मंदिर में भी संघ की विचारधारा थोपना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी सभी विश्वविद्यालयों और जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां बैक डोर से आरएसएस पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के विचार थोपने के लिए शस्त्र पूजन कार्यक्रम रखा गया है. उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा के मंदिर में शस्त्र पूजन क्यों होना चाहिए?.

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोग प्रचार करते हैं कि वे सरदार वल्लभभाई पटेल को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन पटेल ने ही संघ को बैन किया था. उन्होंने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट और उन पर मुकदमे दर्ज किए जाने की घटना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता तलवार लेकर दौड़ रहे हैं और एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है. उन्होंने पूछा कि क्या राजस्थान की जनता ने उन्हें शस्त्र पूजन के लिए वोट दिया है? उन्होंने कहा कि भाजपा को संघ विचारधारा के लिए अपने बड़े-बड़े भवनों का उपयोग करना चाहिए. आज उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन किया है, कल ये लोग शासन सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शस्त्र पूजन करेंगे, यह तरीका ठीक नहीं है और कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

पार्टी ने बहुत सम्मान दिया: अपने जन्मदिन के मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जैसे आम कार्यकर्ता को बहुत सम्मान दिया है. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए बताया कि वह एनएसयूआई, युवा कांग्रेस सहित कई अग्रिम संगठनों में रहे, 2005 में पहली बार प्रधान बने, उसके बाद 2008 में विधायक बने और तब से चार बार विधायक, पार्टी का मुख्य सचेतक, मंत्री और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब उन्हें इतना कुछ दिया है, तो उनका धर्म बनता है कि वह पार्टी को मजबूत करने के लिए जी-जान से जुट जाएं. उन्होंने संकल्प लिया कि वह सभी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे.