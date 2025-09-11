ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लखनऊ आवास पर रोका; पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे थे बनारस

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लखनऊ आवास पर रोका. ( Photo Credit: Ajay Rai X handle. )

Published : September 11, 2025

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री संग होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बुधवार देर रात लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया. लखनऊ के पीजीआई थाना पुलिस ने आलमबाग स्थित उनके आवास पर निगरानी बढ़ा दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर अजय राय पहले ही विरोध का ऐलान कर चुके थे. अजय राय का कहना था, कि राहुल गांधी का रास्ता रोकने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. हाउस अरेस्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर अजय राय ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पोस्ट लिखा कि पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा. ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा. कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली, गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा- मोदी, वोट चोरी बंद करो!