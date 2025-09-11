कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लखनऊ आवास पर रोका; पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे थे बनारस
रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को प्रदेश सरकार के मंत्री के रोके जाने के विरोध में वाराणसी जाकर करना था प्रदर्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 8:41 AM IST
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री संग होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बुधवार देर रात लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया. लखनऊ के पीजीआई थाना पुलिस ने आलमबाग स्थित उनके आवास पर निगरानी बढ़ा दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर अजय राय पहले ही विरोध का ऐलान कर चुके थे.
अजय राय का कहना था, कि राहुल गांधी का रास्ता रोकने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. हाउस अरेस्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर अजय राय ने सरकार पर हमला बोला है.
उन्होंने पोस्ट लिखा कि पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा. ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा. कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली, गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा- मोदी, वोट चोरी बंद करो!
पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाना — ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा,ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा।— Ajay Rai🇮🇳 (@kashikirai) September 10, 2025
कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली,गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज़ देगा —
“मोदी, वोट चोरी बंद करो!” ✊🇮🇳
📍लखनऊ pic.twitter.com/Hy0q4MAkOI
वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे पीएम मोदी: पीएम मोदी आज बनारस के 52वें दौरे पर पहुंचने वाले हैं. पीएम कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसी दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की प्रस्तावित है. दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है. अजय राय के हाउस अरेस्ट के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध की आशंका जताई जा रही है.
रायबरेली में हुआ राहुल गांधी का विरोध: बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 महीने बाद दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे. उनके पहुंचते ही सियासत भी तेज हो गई.
प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने न सिर्फ अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी का काफिला रोका, बल्कि धरने पर भी बैठ गए. इस दौरान 'राहुल गांधी वापस जाओ' के नारे भी लगाए गए. वहीं, राहुल गांधी ने इस प्रकरण पर कहा कि भाजपाई डिस्टर्ब हैं.
यह भी पढ़ें: आज वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के PM संग होगी द्विपक्षीय वार्ता