सीतापुर : जिले के विकास खंड महोली के ग्राम चड़रा में रविवार को संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को जगाना, उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाना और जनता को अपना हक समझाना है.

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान बेहाल हैं. किसानों को समय पर यूरिया तक नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार के संरक्षण में खाद की तस्करी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद नेपाल भेजी जा रही है और किसानों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी. वहीं विधायक पूजा पाल के बयान पर अजय राय ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और महिला का सम्मान व सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अजय राय ने सभा में नारा लगाया.

उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा सरकार के झूठे वादों और जुमलों से तंग आ चुकी है और 2027 में इसका जवाब देगी. प्रदेश अध्यक्ष ने सपा-कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक एमएलसी में किसी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधानसभा में जहां-जहां प्रत्याशी मजबूत हैं वहां अपनी तैयारी करवा रही है. इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने की. कार्यक्रम को सांसद राकेश राठौर, जिलाध्यक्ष ममता वर्मा, शहर अध्यक्ष शिशिर बाजपेई ने सम्बोधित किया.

पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (Photo credit: ETV Bharat)

पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद राकेश राठौर के साथ रविवार को नरनी निवासी वेद प्रकाश दीक्षित के घर पहुंचे. मृतक सौरभ के परिजनों का दर्द बांटते हुए कहा कि जिसका बेटा चला गया उससे पूछिए क्या बीत रही है इनके ऊपर. वन विभाग को लगाइए बाघ को पकड़वाकर चिड़ियाघर में छोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि विगत 5 साल से नरनी, कठिघरा, ब्रम्हावली, श्यामजीरा, भगवानपुर, कुंवरापुर समेत कई गांवों में बाघ का आतंक इतना है कि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं. पशुओं के लिए चारा नहीं ला पा रहे हैं. सौरभ चारा लेने गया था बाघ ने बुरी तरह से नोंचकर मार दिया. उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि बाघ को पकड़कर उसकी दहशत से लोगों को निजात दिलाई जाए.

