इटावा : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को दोपहर करीब साढ़ 11 बजे जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इससे अजय राय भड़क गए. वह कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
कार्यकर्ताओं से मिलने की परमीशन मांगी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है. कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है. बेकसूर कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो एक-एक का हिसाब किया जाएगा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पांच लोगों को जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मिलने के लिये परमीशन मांगी है.
प्रदेश अध्यक्ष श्री @kashikirai जी ने इटावा, जिला कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को मीडिया साथियों को दिखाया। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी दी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों और भाजपा सरकार के दमन का मुंहतोड़ जवाब जनता और… pic.twitter.com/KTyXfoFEfF— UP Congress (@INCUttarPradesh) September 4, 2025
'कार्यकर्ताओं को किया जा रहा प्रताड़ित' : भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं और वो डट कर लड़ रहे हैं. अजय राय ने प्रशासन पर एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया है. लखीमपुर घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर में भी हमारे कार्यालय पर महापुरुषों की फोटो तोड़ी और कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई. बावजूद इसके शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष से डरी हुई है. कांग्रेसजनों की आवाज़ दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा.
'प्रदर्शन करने पहुंचे थे भाजपा कार्यकर्ता' : उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई. उन्होंने कहा कि एक सितंबर को जिले में कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे. प्रदर्शन में सदर विधायक भी शामिल थीं. उसी समय हंगामा होने लगा, पत्थरबाजी हो गई, जिससे भाजपाई भड़क गए थे. कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी करने लगे थे.
9 लोगों पर मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार किया गया : उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेसियों ने भी नारे लगाए, जिसके बाद दोनों गुटों में तीखी झड़प हो गई थी. भाजपाई नगर पालिका चौराहे पर भाजपा विधायक पर हमले का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए थे. इसके बाद भाजपा नेत्री की तहरीर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित, नगर अध्यक्ष राशिद खान, पूर्व जिलाध्यक्ष मलखान सिंह और पूर्व नगर अध्यक्ष पल्लव दुबे समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्जकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि 8 कार्यकर्ताओं पर शांति भंग की कार्रवाई की गई थी. तब से जिलाध्यक्ष समेत 9 नेता सेंट्रल जेल में बंद हैं.
GST कम कर ध्यान भटकाया जा रहा : जीएसटी स्लैब को कम करने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा सरकार के माथे पर चिपक गया है, जिस कारण जीएसटी कम करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि स्लैब से जनता का कोई भी भला नहीं होने वाला.
