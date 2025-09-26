ETV Bharat / state

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों जारी करना पड़ा प्रेस नोट, जानें वजह

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की भले ही तिथि की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने जेपीसीसी और डीसीसी को प्रेस नोट जारी कर आगामी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को सहयोग करने का निर्देश दिया है.

के. राजू के प्रेस नोट में यह कहा गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर ध्यान है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वहां जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में भाजपा यह सवाल उठा रही है कि आखिर घाटशिला के लिए कांग्रेस के प्रभारी को AICC का हवाला देकर झामुमो प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए प्रेस नोट क्यों जारी करना पड़ा है?

बयान देते कांग्रेस के नेता जगदीश साहू, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय और भाजपा नेता शिवपूजन पाठक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भीतरघात की संभावना से सहमी कांग्रेसः शिवपूजन पाठक

इस संबंध में भाजपा के नेता शिवपूजन पाठक ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भीतरघात की संभावना से डरे-सहमे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को अपने ही प्रदेश से लेकर जिला तक के नेताओं के लिए विशेष आदेश जारी करना पड़ रहा है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस सत्ता का लोभ दिखा कर ज्यादा दिनों तक अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े नहीं रख सकती है.

कांग्रेस नेता जगदीश साहू ने बताई मूल वजह

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता जगदीश साहू ने कहा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और AICC आमंत्रित सदस्य के. राजू को विशेष रूप से निर्देश जारी करना पड़ा.जगदीश साहू ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और कांग्रेस के भी कई नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उनके प्रभारी ने एक निर्देश जारी कर सब कुछ साफ कर दिया है.

जगदीश साहू ने कहा कि पूर्व राज्यसभा सांसद और घाटशिला से दो बार विधायक रहे प्रदीप बलमुचू ने चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं जताई थी, लेकिन अपने क्षेत्र में उनकी सक्रियता जरूर बढ़ गई थी.

गठबंधन के दलों से सहयोग की उम्मीद-झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के प्रेस नोट पर कहा कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सब गठबंधन के साथी हैं और सभी को ईमानदारी से लगकर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को जीत दिलानी है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मौखिक आदेश देते हैं तो कई को लिखित आदेश जारी करना पड़ता है.