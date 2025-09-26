ETV Bharat / state

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों जारी करना पड़ा प्रेस नोट, जानें वजह

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी किया है. खबर में जानें वजह.

K Raju On Ghatsila By Election
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव. (ग्राफिक्स इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 6:17 PM IST

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की भले ही तिथि की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने जेपीसीसी और डीसीसी को प्रेस नोट जारी कर आगामी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को सहयोग करने का निर्देश दिया है.

के. राजू के प्रेस नोट में यह कहा गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर ध्यान है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वहां जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में भाजपा यह सवाल उठा रही है कि आखिर घाटशिला के लिए कांग्रेस के प्रभारी को AICC का हवाला देकर झामुमो प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए प्रेस नोट क्यों जारी करना पड़ा है?

बयान देते कांग्रेस के नेता जगदीश साहू, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय और भाजपा नेता शिवपूजन पाठक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भीतरघात की संभावना से सहमी कांग्रेसः शिवपूजन पाठक

इस संबंध में भाजपा के नेता शिवपूजन पाठक ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भीतरघात की संभावना से डरे-सहमे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को अपने ही प्रदेश से लेकर जिला तक के नेताओं के लिए विशेष आदेश जारी करना पड़ रहा है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस सत्ता का लोभ दिखा कर ज्यादा दिनों तक अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े नहीं रख सकती है.

कांग्रेस नेता जगदीश साहू ने बताई मूल वजह

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता जगदीश साहू ने कहा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और AICC आमंत्रित सदस्य के. राजू को विशेष रूप से निर्देश जारी करना पड़ा.जगदीश साहू ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और कांग्रेस के भी कई नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उनके प्रभारी ने एक निर्देश जारी कर सब कुछ साफ कर दिया है.

जगदीश साहू ने कहा कि पूर्व राज्यसभा सांसद और घाटशिला से दो बार विधायक रहे प्रदीप बलमुचू ने चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं जताई थी, लेकिन अपने क्षेत्र में उनकी सक्रियता जरूर बढ़ गई थी.

गठबंधन के दलों से सहयोग की उम्मीद-झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के प्रेस नोट पर कहा कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सब गठबंधन के साथी हैं और सभी को ईमानदारी से लगकर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को जीत दिलानी है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मौखिक आदेश देते हैं तो कई को लिखित आदेश जारी करना पड़ता है.

मनोज पांडेय ने प्रदीप बलमुचू का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के एक नेता पार्टी छोड़कर एक छोटे दल में गए थे, क्या हाल हुआ था उनका वहां. झामुमो से वह हारे हुए नेता हैं. उन्होंने घाटशिला विधानसभा सीट से झामुमो कैंडिडेट की जीत का दावा किया है.

2024 में झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन की हुई थी जीत

वर्ष 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रामदास सोरेन ने भाजपा उम्मीदवार पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को 22446 मतों से हराया था. उस समय इंडिया ब्लॉक के जेएमएम प्रत्याशी रामदास सोरेन को 98356 मत मिले थे, जबकि एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में बाबूलाल सोरेन 75910 वोटों से संतोष करना पड़ा था. रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से खाली हुई सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव करा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

ये लिखा है झारखंड कांग्रेस प्रभारी के प्रेस नोट में

"AICC का झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर ध्यान है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को JMM उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. पूर्वी सिंहभूम की JPCC और DCC तदनुसार आवश्यक कदम उठाएगी और उपचुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेगी. JMM उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस वोट जुटाएगी."-के. राजू, AICC प्रभारी, झारखंड

