'भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है'; सीतापुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बोले- बिहार चुनाव में ही मालूम चल जाएंगे नतीजे
बिसवा तहसील में रविवार को रामलीला मैदान में किया गया वोटर अधिकार रैली का आयोजन.
सीतापुर : जिले के बिसवा तहसील में रविवार को वोटर अधिकार रैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया. इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे. महासचिव अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किये.
उन्होंने कहा कि लोग अब जागरूक हो गये हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके राज्य और केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है. हम इस मंच से यह मांग करते हैं कि जिस देश में चोरी के वोट से आई हुई सत्ता राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हटा देना चाहिये, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिये. उन्होंने कहा कि हर शहरों में हमारी रैली हुई, हर जिला स्तर पर यह आयोजन हुआ. उन्होंने कहा कि 14 तारीख को यूपी में एक और रैली होगी.
#WATCH | Sitapur, UP: Congress State President Ajay Rai and Congress General Secretary Avinash Pandey carry out the Voter Adhikar Yatra in Sitapur. pic.twitter.com/yvtwWDBICd— ANI (@ANI) September 7, 2025
उन्होंने कहा कि 2027 का नतीजा आज स्पष्ट है. बिहार चुनाव में ही नतीजा मालूम चल जाएगा कि इस देश की जनता क्या सोंच रही है और क्या करने जा रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारा काफी मजबूत है. कोई कितना भी प्रयत्न कर ले हमारी पूरी कोशिश होगी कि फिर से शांतिमय वातावरण में मजबूत भाईचारे के साथ हम लोगों को लेकर आगे चलेंगे. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि उसको स्पष्ट नजर आ गया है कि आने वाले दिनों में जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार वोट चोरी करके खुद को मजबूत मानती है, लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वोट चोरी का जीता जागता उदाहरण बनारस लोकसभा का चुनाव है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जागरुक हो गई है और 2027 में भाजपा को हटाने की तैयारी कर रही है. कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर, पूर्व एमएलसी हरीश बाजपेई, डॉ. ममता वर्मा, महेंद्र यादव, चंद्र प्रकाश, शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता चौधरी, सुनीता चौधरी, विनीत दीक्षित, शहर अध्यक्ष शिशिर बाजपेई आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे.
