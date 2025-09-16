ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी का किया गठन, 39 सदस्यों के नाम जानें

कांग्रेस लगातार बिहार में चुनाव को लेकर एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में के सी वेणुगोपाल ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी.

CONGRESS STATE ELECTION COMMITTEE
कांग्रेस की टीम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल पत्र जारी कर तत्काल कमेटी का गठन कर दिया है. विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को इस कमेटी में जगह दी गई है.

प्रदेश चुनाव समिति का गठन : प्रदेश चुनाव कमेटी में 39 नामित सदस्य हैं. जिसमें बिहार के सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान पार्षद, बिहार से AICC के सदस्य, सभी CWC मेंबर और फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन के हेड को जगह दी गयी है.

कमेटी के स्थाई सदस्य : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल के द्वारा जारी पत्र में 39 सदस्यों के अलावे स्थाई सदस्यों का लिस्ट दिया गया है. स्थाई सदस्य में प्रदेश के सभी कांग्रेस के सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, बिहार से चुने गए सभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य, बिहार के सभी CWC के मेंबर और फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन के हेड को जगह दी गई है.

Congress state election committee
कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट (ETV Bharat)
Congress state election committee
कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट (ETV Bharat)

39 नामित सदस्य कौन-कौन हैं? : कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश चुनाव समिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के अलावे मदन मोहन झा, जितेंद्र गुप्ता, शकील उर जमा अंसारी, संजीव प्रसाद टोनी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव प्रसाद यादव, अंशुल अभिजीत, बृजेश कुमार पांडेय, जमाल अहमद भल्लू, मंजू राम, आजमी बारी, नागेंद्र कुमार विकल, कैलाश पाल शामिल हैं.

इसके साथ ही राजेश राठौर, निर्मलेंदु वर्मा, कैसर अली खान, प्रभात कुमार सिंह, कमल देव नारायण शुक्ला, कुमार आशीष, संतोष कुमार श्रीवास्तव, शकील उर रहमान, ममता निषाद, विश्वनाथ शफी, रमेश प्रसाद यादव, शशि रंजन, सुबोध मंडल नदीम अख्तर अंसारी, नीतू निषाद, फौजिया राणा, राम शंकर कुमार पान, उदय मांझी, राकेश सोरेन, तारक चौधरी विश्वनाथ बैठा, सुनील कुमार पटेल, साधना रजक और खुशबू कुमारी को भी जगह दी गई है.

अगर कांग्रेस द्वारा जारी नामों की सूची देखें तो इसमें जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का खास ख्याल रखा गया है. अल्पसंख्यकों के साथ-साथ दलित वोट बैंक पर नजर टिकाए कांग्रेस का रुख साफ नजर आता है. हालांकि यह कितना कारगर होगा वो तो वक्त ही बताएगा.

ये भी पढ़ें :-

'बिहार के महागठबंधन में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं', राजेश राम बोले- चुनाव बाद ही CM का फैसला

'हम संविधान बचाने की लड़ रहे लड़ाई, BJP कर रही मनमानी', कांग्रेस की पदयात्रा में बोले राजेश राम

For All Latest Updates

TAGGED:

K C VENUGOPALबिहार कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटीके सी वेणुगोपालBIHAR CONGRESSBIHAR ELECTION 2025CONGRESS STATE ELECTION COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

चिराग को 40 और मांझी को 20.. कितनी सीटों पर खुश होंगे कुशवाहा? बिहार में BJP-JDU के लिए चुनौती

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.