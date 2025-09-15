ETV Bharat / state

निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर बोले विधायक रोहित बोहरा- अपने कार्यकाल में चुनाव नहीं कराएगी भाजपा सरकार

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है. गोविंद सिंह डोटासरा सीकर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर में शामिल हुए.

vote chori campaign
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और विधायक रोहित बोहरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान का आगाज कर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर में हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और जयपुर जिले के प्रभारी रोहित बोहरा तथा शहर अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी ने अभियान की शुरुआत की.

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा राहुल गांधी ने दिया है, उसे हम ब्लॉक स्तर और गांव-गांव तक लेकर जाएंगे. हम चाहते हैं कि शहरों में भी हर वार्ड और बूथ स्तर पर इस अभियान को चलाया जाए. उन्होंने कहा कि इसी को लेकर सोमवार को जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई थी.

पढ़ें: निकाय और पंचायत चुनाव के मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, निकाला पैदल मार्च

उन्होंने बताया कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे एक महीने यह हस्ताक्षर अभियान चलेगा. इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आमजन के भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के शुरू होने से पहले तैयारी पूरी की जाएगी. बोहरा ने बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कहा कि जो बैठक में नहीं आएगा, उसे तय करना है कि वह अगली बार चुनाव कैसे लड़ेगा?.

स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा पाएगी यह सरकार: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से जनवरी 2026 में निकाय-पंचायत चुनाव कराने के बयान पर रोहित बोहरा ने कहा कि सरकार निकाय-पंचायत चुनाव से भागना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है?. उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि बार-बार ये लोग झूठ बोल रहे हैं. पहले दिसंबर में चुनाव कराने की बात कर रहे थे. अब इसे बढ़ाकर जनवरी कर दिया. उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चुनाव कैसे होंगे? यह तो सिर्फ बहानेबाज़ी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध होते तो पिछले दो साल में भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं कराया? उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह सरकार अपने कार्यकाल में निकाय-पंचायत चुनाव नहीं करा पाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS SIGNATURE CAMPAIGNगोविंद सिंह डोटासरानेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलीROHIT BOHRA TARGETED BJPVOTE CHORI CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.