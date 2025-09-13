ETV Bharat / state

हल्द्वानी में गरजे कांग्रेसी, कानून व्यवस्था के खिलाफ दिया धरना, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

हल्द्वानी में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लकेर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की ( PHOTO-ETV Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल अपहरण प्रकरण और फायरिंग मामला समेत कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने आज हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया.

शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पहुंचे. जहां प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए.

इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि नैनीताल जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है. दिनदहाड़े लोगों का अपहरण और हत्याएं हो रही हैं. महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है. नैनीताल पुलिस भाजपा और प्रदेश सरकार के इशारों पर काम कर रही है. यहां तक कि इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो प्रदेश सरकार और पुलिस उसको दबाने का काम कर रही है.

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करन माहरा ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है. केंद्र सरकार से आई रिपोर्ट में महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर एक पर है. उत्तराखंड में लगातार लूट, अपहरण, हत्याओं के अलावा अन्य अपराध हो रहे हैं.