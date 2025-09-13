ETV Bharat / state

हल्द्वानी में गरजे कांग्रेसी, कानून व्यवस्था के खिलाफ दिया धरना, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

Congress protest in Haldwani
हल्द्वानी में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लकेर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2025 at 2:18 PM IST

हल्द्वानी: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल अपहरण प्रकरण और फायरिंग मामला समेत कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने आज हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया.

शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पहुंचे. जहां प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए.

इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि नैनीताल जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है. दिनदहाड़े लोगों का अपहरण और हत्याएं हो रही हैं. महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है. नैनीताल पुलिस भाजपा और प्रदेश सरकार के इशारों पर काम कर रही है. यहां तक कि इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो प्रदेश सरकार और पुलिस उसको दबाने का काम कर रही है.

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करन माहरा ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है. केंद्र सरकार से आई रिपोर्ट में महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर एक पर है. उत्तराखंड में लगातार लूट, अपहरण, हत्याओं के अलावा अन्य अपराध हो रहे हैं.

करन माहरा ने कहा कि, पंचायत चुनाव में नैनीताल में जो अपराध भाजपा के लोगों ने किया, उसको पूरा देश ने देखा है. लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. पंचायत चुनाव में दिनदहाड़े प्रत्याशियों का अपहरण हो जाता है, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पुलिस थाने में बैठाकर प्रताड़ित कर रही है. पुलिस लगातार सरकार और भाजपा के दबाव में काम कर रही. लेकिन आने वाले समय में अब उत्तराखंड की जनता सरकार को जवाब देगी.

विधायक सुमित हृदयेश ने नैनीताल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से नैनीताल पुलिस ने पंचायत चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायकों के साथ मारपीट और गलत व्यवहार किया है, वह माफी के काबिल नहीं है. उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार पुलिस के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तब तक कांग्रेस का आगे भी आंदोलन जारी रहेगा. इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार और नैनीताल पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

