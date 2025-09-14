ETV Bharat / state

भारत-पाक क्रिकेट मैच के विरोध में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ का प्रदर्शन, टीवी तोड़कर जताया विरोध

जयपुर: दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर देशभर में विरोध देखने को मिल रहा है. वहीं राजधानी जयपुर में जहां कांग्रेस ने सुबह प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था, तो वहीं शाम को अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ केप्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाम 6 बजे अमर जवान ज्योति के सामने आतंकवाद और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और नारेबाजी की. साथ ही मैच के विरोध में टीवी तोड़कर भी विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध रखने का विरोध किया और कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए.

मोदी सरकार ने शहीदों का अपमान किया: वहीं प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमित पठान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पैसा और खेल हमारे शहीदों के शौर्य से ज्यादा नहीं हो सकता है. केंद्र सरकार ने आज हमारे शहीदों और पहलगाम में मारे गए लोगों की शहादत का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि हम बीसीसीआई और भारत सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि आज हमारी वीरांगनाओं के आंसू नहीं सूख रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं.