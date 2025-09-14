भारत-पाक क्रिकेट मैच के विरोध में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ का प्रदर्शन, टीवी तोड़कर जताया विरोध
भारत-पाक क्रिकेट मैच को लेकर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ ने विरोध दर्ज कराया और मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला.
Published : September 14, 2025 at 8:03 PM IST
जयपुर: दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर देशभर में विरोध देखने को मिल रहा है. वहीं राजधानी जयपुर में जहां कांग्रेस ने सुबह प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था, तो वहीं शाम को अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ केप्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाम 6 बजे अमर जवान ज्योति के सामने आतंकवाद और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और नारेबाजी की. साथ ही मैच के विरोध में टीवी तोड़कर भी विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध रखने का विरोध किया और कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए.
मोदी सरकार ने शहीदों का अपमान किया: वहीं प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमित पठान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पैसा और खेल हमारे शहीदों के शौर्य से ज्यादा नहीं हो सकता है. केंद्र सरकार ने आज हमारे शहीदों और पहलगाम में मारे गए लोगों की शहादत का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि हम बीसीसीआई और भारत सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि आज हमारी वीरांगनाओं के आंसू नहीं सूख रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जब-जब पाकिस्तान ने आतंकवाद जैसी कायराना हरकत की है, तब तक हमने उसका विरोध किया है और उसका बायकॉट किया है. अभी कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया था. क्या अब वो सिंदूर सो गया है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारतीय सैनिकों का अपमान करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि जो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. उन बच्चों पर उन विधवाओं पर क्या बीत रही होगी जिनके पति पहलगाम में मारे गए थे. हमारे उन सैनिकों की आत्माओं पर क्या गुजर रही होगी. देश की 140 करोड़ जनता भाजपा सरकार को माफ नहीं करेगी.