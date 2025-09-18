कांग्रेस नेता पठान बोले, खिलाड़ियों के हित में काम नहीं कर रही भाजपा सरकार, करेंगे आंदोलन

ETV Bharat / state

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने राज्य की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया. पठान ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि यह सरकार शिक्षा, रोजगार के मामले में तो विफल रही है, अब खिलाड़ियों के हितों पर भी कुठाराघात कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की खिलाड़ियों प्रति अपनाई जा रही गलत नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गहलोत सरकार ने हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी थी, जिसे इस सरकार ने अब बंद कर दिया. सरकार ने उसमें ऐसी शर्तें जोड़ दी, जो खिलाड़ियों के हित में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य कर दी गई, ​यदि खिलाड़ी परीक्षा की तैयारी करेगा तो फिर वह अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएगा? सरकार की यह नीति खेल और खिलाड़ियों के हित में नहीं है. पढ़ें: भजनलाल सरकार लाएगी युवा एवं खेल नीति, सीएम ने कही ये बड़ी बात जिला मुख्यालयों पर देंगे धरना: उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति के खिलाफ खेल प्रकोष्ठ तमाम जिला मुख्यालयों पर धरने-प्रदर्शन करेगा. सरकार को इस मुद्दे पर झुकाकर ही मानेंगे. उन्होंने कहा कि इसे एक जन आंदोलन बनाया जाएगा. तमाम खिलाड़ियों और खेलों में रुचि रखने वाले लोगों को भी इस आंदोलन से जोड़ेंगे.