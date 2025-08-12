अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में फीस बढ़ोतरी और छात्रों के साथ अभद्रता के विरोध में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्ट्रेट के बाहर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का पुतला फूंका. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की. कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन सौंपा.





अलीगढ़ में कांग्रेस-सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)

एएमयू के बाबे सैयद गेट पर पिछले 10 दिनों से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है. इस दौरान धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं का यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है. जिसके खिलाफ शुक्रवार से ही यूनिवर्सिटी के छात्र प्रॉक्टोरियल टीम और वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी करके प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.







यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया ने बताया कि एएमयू में छात्रों की 40 से 60 प्रतिशत फीस बढ़ा दी गई है, जिससे छात्र परेशान हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है. जिसको गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया था. फीस बढ़ाने से गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर के नाम जिलाधिकारी को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया है.





यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया कि एएमयू की वाइस चांसलर की तानाशाही चल रही है. फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के चल रहे धरना प्रदर्शन को कुचलना का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रॉक्टोरियल टीम ने किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया जा रहा है. धरने पर बैठे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया.





उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बढ़ी फीस को तुरंत वापस लिया जाए. प्रॉक्टोरियल टीम को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए. उन्होंने बताया कि अगर 15 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो यूनिवर्सिटी प्रशासनिक ब्लॉक के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने आपको भारतीय जनता पार्टी समझने का काम ना करे. उन्होंने कहा कि अगर फीस में बढ़ोतरी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश पर होती तो हम इसको स्वीकार करते, लेकिन यह फीस वाइस चांसलर ने खुद अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बढ़ाई है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा.





सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तानाशाही पर उतर आई हैं और उनकी मानसिकता भाजपा वाली है. भाजपा के ही जरिए वह इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनी हैं. वाइस चांसलर ने तुगलगी फरमान जारी करते हुए बच्चों की 40 से 61 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है, इसलिए हमारी मांग है कि यह इस तुगलगी फरमान को वाइस चांसलर वापस लें.

एएमयू प्रवक्ता प्रोफेसर विभा शर्मा ने बताया कि बहुत वर्षों के बाद फीस में बढ़ोतरी की गई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 15 से 20% फीस में बढ़ोतरी की है. यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं. छात्रों के हित में और क्या हो सकता है, उस पर सोच विचार किया जा रहा है.



