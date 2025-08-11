जयपुर: प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी अक्सर होती है. दोनों दलों के बीच इस बार 'प्रचारक बनाम विचारक' का मुद्दा गरमा गया. 'प्रचारक बनाम विचारक' सियासी बहस के बीच कांग्रेस सेवादल प्रशिक्षण शिविरों के जरिए प्रचारक नहीं, विचारक तैयार कर रही है. कांग्रेस का तर्क है कि प्रचारक स्वार्थी होते हैं, इसलिए विचारक तैयार कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर आगे बढ़ रही कांग्रेस पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं. भाजपा ने कहा कि वो क्या जाने प्रचारक क्या होते हैं?, प्रचारक मतलब राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित, जबकि कांग्रेस एक गांधी परिवार से बाहर नहीं सोचती है. कांग्रेस एक परिवार से बाहर कैसे निकलेगी?.

दरअसल कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवादल ने अपने प्रशिक्षण शिविर शुरू करने से पहले कार्यकर्ताओं की तुलना आरएसएस के प्रचारकों से कर नई बहस को जन्म दिया. कांग्रेस सेवादल का प्रशिक्षण शिविर सोमवार से शुरू हुआ. दो महीने प्रदेश के सभी 50 जिलों में तीन दिवसीय ट्रेनिंग कैम्प चलाए जाएंगे.

यह बोले पदाधिकारी. (ETV Bharat Jaipur)

श्वेत सैनिक तैयार करेगा सेवादल: कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेमसिंह शेखावत ने कहा कि इन ट्रेनिंग कैम्प में कांग्रेस के श्वेत आर्मी सैनिक तैयार किए जाएंगे. ये सैनिक गांव-गांव व गली-गली तक कांग्रेस और राहुल गांधी के विचार को पहुंचाएंगे और जनता से संवाद करेंगे. शेखावत ने कहा कि हम विचारक तैयार करेंगे, प्रचारक आरएसएस तैयार करता है. विचारक जनता से संवाद करेंगे कि किस प्रकार से देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है. महात्मा गांधी ने 1923 में श्वेत सैनिकों को राष्ट्र ध्वज और तिरंगी सोच को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी दी थी. उसे आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे.

सेवादल अध्यक्ष शेखावत ने कहा कि प्रचारक की स्वार्थी नीति है कि वो एक रंग में विश्वास करते हैं, जबकि भारत तिरंगे से बना है. तिरंगी सोच से भारत बना है, जिसमें हर धर्म का सम्मान है. जो एक रंग और एक विचार और एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं, वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि स्वार्थी ही होंगे. हम ट्रेनिंग कैम्पों में अच्छे प्रशिक्षक तैयार करेंगे. ये आने वाले दिनों में श्वेत सैनिकों के रूप में सड़कों पर नजर आएंगे.

एक परिवार से बाहर कैसे निकलेंगे : सेवादल को संघ की तर्ज पर खड़ा करने के लिए सेवादल कार्यकर्ताओं के लिए विस्तारक शब्द गढ़ा गया. मामला बढ़ा तो अब विस्तारक के बजाय सेवादल विचारक शब्द लाया गया. अब कांग्रेस विचार को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है. कांग्रेस के इस फार्मूले पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल बोले, प्रचारक का क्या काम हाेता है शायद इन्हें ज्ञान नहीं है? प्रचारक घर छोड़कर समाज और देश के लिए ऐसे काम करें कि देश उन्नति करें. समाज में समानता का भाव आए. पहले भी कांग्रेस ने संघ की तर्ज पर विस्तारक शब्द लिया और अब विचारक ले लिया. प्रचारक पर चर्चा करना प्रारंभ किया. प्रचारक कितना त्याग करता है, बलिदान देता है, जिस दिन समझ में आ जाएगा, ये तुलना बंद कर देंगे. उन्होंने कहा कि हम मात्र समाज देश और समानता के लिए काम करने वाले हैं. वहीं ये लोग एक परिवार के लिए काम करने वाले हैं.

गांधी परिवार के इशारे पर नाचना ही काम: गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस नये विचारक लाए या विस्तारक लाएं, इनका मूल उद्देश्य 'गांधी परिवार जिंदाबाद' बोलना व उनके इशारों पर नाचना है. गांधी परिवार के फायदे के लिए उपयोग में लेना है. कांग्रेस एक परिवार से बाहर कभी नहीं सोचती. फिर उसे परिवार से बाहर जाकर कैसे समाज हित में विचार का प्रचार प्रसार करेगी? कांग्रेस को पहले इस परिवार से बाहर निकलने का रास्ता सोचना चाहिए. उसके बाद वह समाज हित में कुछ काम करने की सोचें.