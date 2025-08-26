ETV Bharat / state

कांग्रेस सेवादल प्रदेशाध्यक्ष बोले-भाजपा की ध्रुवीकरण पॉलिसी को जवाब देगा कांग्रेस सेवादल - CONGRESS SEVA DAL

कांग्रेस सेवादल प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि सेवादल के राजस्थान के कार्यकर्ता बिहार चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 1:41 PM IST

जयपुर: भाजपा के कथित ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी का जवाब देने की तैयारी कांग्रेस सेवादल ने शुरू कर दी है. कांग्रेस सेवादल ने प्रदेश में 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से ही अपना एक विशेष कार्डर तैयार करना शुरू कर दिया है. राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के 50 जिलों में हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं. जहां सेवादल कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति, कल्चर का तो पाठ पढ़ाया ही जा रहा है. साथ ही भाजपा की ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी का जनता के बीच जवाब देने का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इसके लिए अलग से एक विशेष काडर पार्टी में तैयार किया जा रहा है.

हेम सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान से बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने राजस्थान से 10 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को बिहार बुलाया हुआ है. जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, तो यहां से बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता वहां पर जाकर काम करेंगे. इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवादल के संस्थापक एनएस हार्डिकर की 50वीं पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

हेम सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया और ग्राउंड पर काम करने की ट्रेनिंग के तहत भाजपा के दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी को बेनकाब करना भी शामिल है. ये कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और लोगों को सच्चाई से अवगत करवाएंगे. साथ ही लोगों को शॉर्ट फिल्म और वीडियो संदेश के जरिए भी भाजपा की ध्रुवीकरण पॉलिसी की पोल खोलेंगे. साथ ही कांग्रेस का विशेष का काडर यह भी बताएगा कि भाजपा की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र मैं क्या-क्या वादे किए थे और कितने वादे अब तक पूरे किए हैं.

वोट चोर के आरोपों पर तिरंगा यात्रा: हेम सिंह शेखावत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और लोकतंत्र को कमजोर करने विरोध में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं. हमने वोट चोर गद्दी गाड़ी छोड़ के समर्थन में भी तिरंगा यात्रा निकाली है. अब तक राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर देहात और सलूंबर में लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई है. इसी तरीके से और जिले में भी हम यात्रा निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में उठाया है. उसके बाद जनता में भी भाजपा को लेकर नाराजगी है.

