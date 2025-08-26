जयपुर: भाजपा के कथित ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी का जवाब देने की तैयारी कांग्रेस सेवादल ने शुरू कर दी है. कांग्रेस सेवादल ने प्रदेश में 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से ही अपना एक विशेष कार्डर तैयार करना शुरू कर दिया है. राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के 50 जिलों में हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं. जहां सेवादल कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति, कल्चर का तो पाठ पढ़ाया ही जा रहा है. साथ ही भाजपा की ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी का जनता के बीच जवाब देने का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इसके लिए अलग से एक विशेष काडर पार्टी में तैयार किया जा रहा है.

हेम सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान से बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने राजस्थान से 10 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को बिहार बुलाया हुआ है. जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, तो यहां से बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता वहां पर जाकर काम करेंगे. इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवादल के संस्थापक एनएस हार्डिकर की 50वीं पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

पढ़ें: संघ प्रचारकों के जवाब में विचारक तैयार कर रहा कांग्रेस सेवादल, बीजेपी ने कही ये बात - PREPARATION OF SEVADAL ON RSS LINE

हेम सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया और ग्राउंड पर काम करने की ट्रेनिंग के तहत भाजपा के दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी को बेनकाब करना भी शामिल है. ये कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और लोगों को सच्चाई से अवगत करवाएंगे. साथ ही लोगों को शॉर्ट फिल्म और वीडियो संदेश के जरिए भी भाजपा की ध्रुवीकरण पॉलिसी की पोल खोलेंगे. साथ ही कांग्रेस का विशेष का काडर यह भी बताएगा कि भाजपा की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र मैं क्या-क्या वादे किए थे और कितने वादे अब तक पूरे किए हैं.

पढ़ें: कांग्रेस सेवादल का कल से सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर, प्रदेशाध्यक्ष बोले-प्रचारक नहीं विचारक करेंगे तैयार - CONGRESS SEVA DAL

वोट चोर के आरोपों पर तिरंगा यात्रा: हेम सिंह शेखावत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और लोकतंत्र को कमजोर करने विरोध में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं. हमने वोट चोर गद्दी गाड़ी छोड़ के समर्थन में भी तिरंगा यात्रा निकाली है. अब तक राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर देहात और सलूंबर में लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई है. इसी तरीके से और जिले में भी हम यात्रा निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में उठाया है. उसके बाद जनता में भी भाजपा को लेकर नाराजगी है.