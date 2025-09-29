ETV Bharat / state

बिहार के 80 सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट तय, RJD पर सीट शेयरिंग का दबाव

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 75-80 सीटों और उम्मीदवारों का चयन किया. महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तनाव.

बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 1:55 PM IST

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव होना हैं, लेकिन सियासत दिल्ली में हो रही है. महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है. कांग्रेस जैसी पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ और वक्त है लेकिन तमाम दल सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे देना चाहते हैं. महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट से शेयरिंग को लेकर बेचैनी है. कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग के पहले उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और सीटों का भी चयन कर लिया गया है. दिल्ली में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी सहमति बन गई है.

पार्टी ने 75 से 80 सीटों का किया चयन: दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक में अजय माकन के अलावा बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद और मदन मोहन झा बैठक में शामिल हुए. बैठक में 75 से 80 सीटों का चयन पार्टी ने किया और तमाम सीटों पर तीन-तीन उम्मीदवारों के नाम रखे गए. किस सीट पर कौन उम्मीदवार सशक्त होगा इस पर भी मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है.

सीडब्ल्यूसी उम्मीदवारों के नाम करेगी फाइनल: कांग्रेस पार्टी इस बार वैसे सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है, जिस सीट को महागठबंधन या सहयोगी दलों ने कभी ना जीता हो. पार्टी ने लगभग 80 सीट को शॉर्ट लिस्ट किया है. तमाम ऐसी सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिये हैं.

बिहार प्रदेश को जल्द मिलेगी सूची: पहले हर एक सीट के लिए तीन-तीन उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे और अब उसमें से एक उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग गई है. अब सीडब्ल्यूसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद सूची बिहार प्रदेश को सौंप दी जाएगी.

अपने शर्तों पर कांग्रेस करेगी समझौता: कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल पर जल्द सीट शेयरिंग के लिए दबाव बढ़ा दिया है. पार्टी इस महीने के अंत तक सीट शेयरिंग कर लेना चाहती है और अगर ज्यादा विलंब हुआ तो वैसे स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है. संकेत साफ है कि कांग्रेस इस बार राष्ट्रीय जनता दल के शर्तों पर समझौता नहीं करेगी.

सीपीआईएमएल को हो सकता है फायदा: महागठबंधन में कुछ नए घटक दल की एंट्री हो रही है. पशुपति पारस, मुकेश साहनी और आईपी गुप्ता की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनने वाली है. ऐसे में तमाम दलों को कुछ सीटें छोड़नी होगी. बेहतर स्ट्राइक रेट के वजह से सिर्फ सीपीआईएमएल की सीटें बढ़ सकती है. मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार सीपीआईएमएल को पांच सीटों का फायदा हो सकता पार्टी के हिस्से 25 से 27 सीटें जा सकती है.

कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है साठ सीटें: महागठबंधन के अन्य घटक दलों की स्थिति क्या हो सकती है इस पर भी नजर डालना जरूरी है. 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन इस बार 2025 में राष्ट्रीय जनता दल लगभग 130 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है. मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें मिल सकती है. 2020 में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी इस बार पार्टी को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है. कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 70 से कम सीटें उन्हें मंजूर नहीं है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जा सकती है 10 सीटें: बात अगर अन्य छोटे दलों की कर ले तो मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को 14 से 15 सीटें मिल सकती है.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है.सी पी एम के खाते में 6 सीटें जाने के आसार हैं.पशुपति पारस की पार्टी को दो से तीन सीटें मिल सकती है. आईपी गुप्ता की पार्टी को दो सीटें दी जा सकती है.

आरजेडी के दबाव में नहीं रहेगी कांग्रेस: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में खुद को मजबूत कर चुकी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की खोई हुई जमीन को वापस लाने की कोशिश की है ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी आरजेडी के दबाव में नहीं रहेगी जैसा कि पिछले चुनाव में देखा गया था. इस बार कांग्रेस पार्टी अपने शर्तों पर समझौता करेगी और ऐसी सीटें पार्टी लेना चाहेगी जिसे जीता जा सकता हो.

"पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल पर इस बात के लिए भी दबाव बना रखा है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द किया जाए नहीं तो उनकी ओर से इकतरफा फैसले लिए जा सकते हैं."-अशोक मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक

