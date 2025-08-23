जयपुर. कांग्रेस ओबीसी विभाग के बाद अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने (एआईसीसी) ने अनुसूचित जाति ( एससी विभाग) की एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर से एससी वर्ग से जुड़े 44 नेताओं को काउंसिल का सदस्य बनाया है. इनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी,सांसद कुमारी शैलजा जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेता भी शामिल हैं. कांग्रेस एससी एडवाइजरी काउंसिल का संयोजक कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया है. इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने आदेश भी जारी किए हैं.

राजस्थान से टीकाराम जूली और नीरज डांगी शामिल : वहीं दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस की एससी एडवाइजरी काउंसिल में राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को भी शामिल किया गया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि जल्द ही एससी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.

कांग्रेस ने बनाई SC एडवाइजरी काउंसिल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी काउंसिल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

एससी विभाग की हिस्सेदारी और सहित कई मुद्दों पर होगा मंथन : दरअसल अनुसूचित जाति के लिए एडवाइजरी काउंसिल का गठन के पीछे तर्क यह है कि जिस तरह से ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल देश भर में ओबीसी विभाग की जनसंख्या के आधार पर उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है. वहीं एससी एडवाइजरी काउंसिल भी देशभर में एससी विभाग की जनसंख्या और उनकी राजनीति में कितनी भागीदारी है उस पर अपने रिपोर्ट तैयार करके पार्टी हाईकमान को देगी. इसके अलावा देशभर में दलित अत्याचार के बढ़ते मामलों और सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर भी एडवाइजरी काउंसिल अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.

दरअसल कांग्रेस पार्टी का इन दिनों पूरा फोकस अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग को साधने में लगा हुआ है. यही वजह है कि हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय अधिवेशन भी बुलाया गया था. जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसा नारा लगाकर ओबीसी मतदाताओं को साधने का प्रयास किया था.

एससी एडवाइजरी कमेटी में यह नेता शामिल : मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा चंद्रकांत, के राजू, कुणाल सुरेश, प्रणीति शिंदे, चरणजीत सिंह चन्नी, पीएल पुनिया, भक्त चरण दास, वर्षा गायकवाड, उदयभान राजेश राम, मल्लू भट्टी विक्रमा शामिल है. इसके अलावा यशपाल आर्य, टीकाराम जूली, राजेश लिलोठिया, नितिन राउत, उदित राज, राजेंद्र पाल गौतम, जिग्नेश मेवानी, डॉक्टर धनीरा, यादवेंद्र गोमा, ताराचंद, के एच मुनियप्पा, प्रियंक खड़गे, एचसी महादेवप्पा, शशिकांत सैंथल, कृष्णा तीरथ, बी एन चंद्रप्पा और नीरज डांगी हैं.