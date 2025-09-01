जयपुर: राजस्थान कांग्रेस एससी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया. हालांकि, पदभार ग्रहण कार्यक्रम नारायण सिंह सर्किल स्थित तोतूका भवन में आयोजित हुआ, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे. इस दौरान प्रदेश भर से एससी विभाग से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे.

वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं : कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि ममता भूपेश को एसपी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है. वो लंबे समय तक पार्टी में काम कर चुकी हैं. पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगीं. पायलट ने कहा कि जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं उन लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है. संविधान को बदलने की बात कही जा रही है.

किसने क्या कहा, सुनिए...

पायलट ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है. वोट चोरी गरीब, आदिवासी और किसान की हो रही है. जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसकी हो रही है. सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों से वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के तहत काम कर रहे हैं और जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, उसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे. पायलट ने कहा कि जो लोग आज 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है. हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता उसका जवाब देते हैं.

राहुल गांधी उनसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना चाह रहे हैं. इसको जानता बर्दाश्त नहीं करेगी. साल 2028 में राजस्थान के साथ-साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा कोई छोटा नहीं है. देश में वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है. राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पूरे देश में उठाया है और अब जनता भी जानने लग गई है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है.

जूली ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान देकर एससी-एसटी के अधिकारों को सुरक्षित किया है, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को ही खत्म करने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एससी वर्ग के उत्थान के लिए कांग्रेस ने खूब काम किए हैं. यही वजह है कि यह समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है. ममता भूपेश को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. वो ब्लॉक और जिले लेवल पर भी दौरे करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ें.

राजस्थान सहित कई राज्यों में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं : कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों का खर्चा बहुत ज्यादा है. दलित वंचित, आदिवासी वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते हैं. वहीं, राजस्थान सही देश के तमाम राज्यों में सरकारी स्कूल लगातार बंद किया जा रहे हैं. छठा पे कमीशन लाकर सरकार पहले ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती को ठेके में दे चुकी है. यहां तक कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती भी ठेके पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा पर राज्यसभा के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने देश के कई प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं का दौरा किया और पूरा सर्वे करके एक रिपोर्ट संसद को पेश की है.

रिपोर्ट बताती है कि देश में जितने भी प्राइवेट इंस्टिट्यूट हैं, उनमें 0.89 एससी वर्ग के बच्चे हैं और 0.53 बच्चे आदिवासी पढ़ते हैं और ओबीसी के 11.1 बच्चे ही निजी स्कूल में पढ़ते हैं. इसका मतलब है कि प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है कि वहां पर दलितों के जो ग्रुप ए, बी, सी में सरकारी नौकरी वाले हैं, वो भी अपने बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 155 में यूपीए सरकार के समय पास किया गया था, जिसमें निजी शिक्षण संस्थानों को भी आरक्षण के दायरे में शामिल करवाने की बात करी थी, लेकिन उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है.

वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा : राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वोट चोरी आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए थे. अगर उसको मुद्दा नहीं बनाया जाता और लोगों को जागरूक नहीं किया जाता. कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली जाती तो वो वोटर वापस नहीं जुड़ पाते, जिनके नाम काटे गए थे. बाद में उसमें आधार कार्ड भी शामिल किया गया, राशन कार्ड भी शामिल किया गया और जिन लोगों के वोट काटे गए थे, उनके वोट जुड़वाने में हम कामयाब हुए हैं.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि एक-एक पत्ते पर 600-700 के लोगों के नाम जुड़े हुए हैं. वहां जाकर देख रहे हैं तो वो बिल्डिंग बरसों से बंद पड़ी है. उसमें ताला लगा हुआ है. फिर कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकता है, लेकिन भाजपा इसका बचाव कर रही है. उल्टे बीजेपी को भी इसमें साथ देना चाहिए था. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि साफ है कि इलेक्शन कमीशन के तहत काम कर रहे हैं बीएलओ. अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे हैं या फिर उन पर दबाव डाला जा रहा है.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं, उसमें अंतिम चरण में अचानक 6 से 8% वोट बढ़ जाते हैं. महाराष्ट्र में 5 साल में 24 लाख वोट लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़े थे, लेकिन 5 महीने बाद ही 45 लाख नए वोटर बन गए. ये कैसे संभव हुआ. सच्च यह है कि वहां वोट चोरी हुई थी और सरकार वोट चोरी करके बनाई गई थी.

ईवीएम को चुनाव से हटाना चाहिए : राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ईवीएम को भी चुनाव से हटाना चाहिए. इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम को हैक करके बताओ. जब आप मशीन को छूने ही नहीं दोगे तो इंजीनियर कैसे चेक करेगा कि उसमें क्या लगा हुआ है. क्या प्रोग्रामिंग की गई है. कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर उसमें टाइमर क्यों लगाया गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल हुआ. इसलिए पूरे देश में जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है और संविधान बचाओ और देश बचाओ की बात कही जारी रही है. एससी विभाग की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ममता भूपेश ने कहा कि दलित समाज के मुद्दों को लेकर हम पूरे राजस्थान में दौरे करेंगे और जहां-जहां भी उनसे जुड़े मामले हैं उनका निस्तारण करेंगे.