कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह, जीतू पटवारी का मोहन यादव, तो सिंघार का सिंधिया पर निशाना - MADHYA PRADESH CONGRESS SATYAGRAHA

ग्वालियर: न्यायालय परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने सत्याग्रह कार्यक्रम किया. जिसमें विधायक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक जमकर गरजे. नेताओं ने संविधान पर बीजेपी को घेरा तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा. इसके साथ ही जीतू पटवारी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला. 'गरीब पिछड़ों के साथ नहीं, उद्योगपतियों के साथ खड़ी बीजेपी' मंच पर इस सत्याग्रह सभा को संबोधित करने जब मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे तो उन्होंने भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा. उमंग सिंघार ने कहा कि "बीते 15 वर्षों से बीजेपी सामाजिक न्याय की बात तो करती है, लेकिन न्याय नहीं करती. जब वोट चाहिए तो अंबेडकर का फोटो लगाते हैं, और जब निर्णय की बात आती है, तो समाज, गरीब और पिछड़े वर्ग के साथ नहीं उद्योगपतियों के साथ खड़े हो जाते हैं." कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना (ETV Bharat)

