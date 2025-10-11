सरगुजा में बोले राजेश ठाकुर- कांग्रेस संगठन में युवाओं के साथ बुजुर्गो के अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता
सरगुजा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 8:06 PM IST
सरगुजा: झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो व्यक्ति लोगों की समस्याओं, उनके सुख दुख से सीधे तौर पर जुड़ा है, पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है वैसे ही नेतृत्व का चयन किया जाएगा. राजेश ठाकुर शनिवार को सरगुजा के जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत की मौजूदगी में पत्रकारों से चर्चा की.
सिंहदेव बोले, कार्यकर्ताओं की पसंद की पड़ताल हो रही: जिला कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्षों और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की सामूहिक बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम इस बात की पड़ताल है कि कार्यकर्ताओं की पसंद क्या है. पार्टी नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झारखंड राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जैसे कद के व्यक्तित्व को सरगुजा और जशपुर जिले में संगठन सृजन की जिम्मेदारी दी गई है.
संगठन सृजन के जरिए सरगुजा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय पर्यवेक्षक के माध्यम से जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों में दिखेगी- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम
कांग्रेस की ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें आम लोगों, कार्यकर्ताओं, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्प संख्यक समाज की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो. राहुल गांधी का आह्वान है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा- राजेश ठाकुर, पूर्व झारखंड PCC चीफ
बूथ लेवल तक जाएगी टीम: कांग्रेस की 4 सदस्यीय टीम 14 अक्टूबर तक जिले का दौरा कर बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और उनकी बातों को सुनेगी. कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष के चयन के लिए झारखंड के पूर्व पीसीसी चीफ राजेश ठाकुर पहुंचे हैं. साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू, भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन मंत्री अमरजीत चावला भी टीम में है.
क्या है कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम: संगठन किस तरह से मजबूत हो, लोगों से सीधा जुड़ाव हो सके इसी उद्देश्य से अहमदाबाद में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया था कि 2025 संगठन सृजन का वर्ष होगा. इसी उद्देश्य से AICC से पर्यवेक्षक अलग-अलग जिलों में भेजे गए हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, आम लोगों से रायशुमारी लेकर समझने का प्रयास किया जाएगा कि जिले में संगठन किस तरह से चल रहा है और क्या बदलाव की जरूरत है. इससे संगठन का सृजन किया जाएगा.
उम्र की सीमा पर क्या कहा: राजेश ठाकुर ने 50 वर्ष से कम उम्र के प्रावधान पर कहा कि यह जरूर हम लोगों की सोच रहती है कि युवा नेतृत्व हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारे बुजुर्गों के अनुभव का ख्याल नहीं रखा जाए, उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है लेकिन युवाओं को प्राथमिकता देना है. युवाओं के साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी और बुजुर्गों सभी को लेकर एक समग्र रायशुमारी से संगठन सृजन होगा. जनता और कार्यकर्ताओं तक यह संदेश जाना जरूरी है कि राहुल गांधी एक अच्छे संगठन का सृजन करना चाहते हैं और उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
अगले तीन से चार दिनों तक सभी जिले में रहकर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात होगी. इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ जगह लोग प्रायोजित भीड़ लेकर आते हैं लेकिन ऐसे लोगों की पहचान एक नजर में हो जाती है, जो लोग कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं उनकी बातें सुनी जाएगी. गुटबाजी को लेकर राजेश ठाकुर ने कहा कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है लेकिन जहां संगठन मजबूत होता है और लोकतंत्र होता है वहां इस तरह की बातें सामने आती हैं लेकिन उसकी चिंता करने की बात नहीं है.