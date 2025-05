ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, साय सरकार पर साधा निशाना - CONGRESS SAMVIDHAN BACHAO RALLY

राजनांदगांव में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 17, 2025 at 2:15 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:11 PM IST 2 Min Read

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है. शनिवार को राजनांदगांव में इस रैली का आयोजन किया गया. भारी संख्या में कांग्रेस राजनेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया. कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राज्य और पूरे जिले में संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है. "बीजेपी सरकार सरकारी तंत्र का कर रही दुरुपयोग": कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ की सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप साय सरकार पर लगाया. राजनांदगांव ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भागवत साहू ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को दबाने का प्रयास बीजेपी कर रही है. इसके साथ ही शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है.

