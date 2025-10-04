ETV Bharat / state

कल से हरियाणा में बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकलेगी कांग्रेस की सद्भावना यात्रा, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को किया जायेगा कवर

Congress Sadabhaav Yatra In Haryana: हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा प्रारंभ होगी.

Congress Sadbhav Yatra
कांग्रेस नेता और पूर्व आईएएस बृजेंद्र सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 9:03 PM IST

जींद: हरियाणा में सद्भाव का संदेश देने के लिए कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह कल (रविवार) से नरवाना हलके से पैदल यात्रा पर निकलेंगे. पैदल यात्रा की शुरुआत दनौदा के ऐतिहासिक चबूतरे से करेंगे. सद्भावना यात्रा पर पूरे प्रदेश की नजर लगी हुई है. यात्रा में कौन-कौन कांग्रेस का नेता शामिल होगा. इसको लेकर भी सभी नजर लगाए हुए हैं. ये यात्रा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी. करीब 7 महीने तक चलने वाली यात्रा में बृजेंद्र सिंह करीब 6900 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे.

चौधरी बीरेंद्र सिंह यात्रा को लेकर दिख रहे हैं सक्रिय: यात्रा दो दिन नरवाना हलके में रहेगी तो नरवाना से कलायत हलके में यात्रा जाएगी. यात्रा को लेकर बीते कई दिनों से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी लगातार यात्रा को लेकर सक्रियता बढ़ाए हुए है. चौधरी बीरेंद्र सिंह की गिनती प्रदेश के बड़े नेताओं में होती है.

पहले फेज में 14 हलकों में जाएगी यात्रा: मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सज्जन सिंह, हरेंद्र सिंह, राजबीर बुडायन, देवव्रत ढांडा, राममेहर दनौदा ने कहा कि "सद्भावना यात्रा प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगी. ये यात्रा प्रदेश में खराब हुए भाईचारे को दोबारा से कायम करने का प्रयास है. इस यात्रा के माध्यम से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह बेरोजगारी, वोट चोरी का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाएंगे. दनौदा गांव में बिनैन खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है. इस चबूतरे से यात्रा की शुरुआत होगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता भी मुख्य रूप से पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे."

यात्रा को लेकर हर वर्ग में उत्साह: उन्होंने कहा कि "यात्रा को लेकर हर वर्ग में उत्साह दिखाई दे रहा है. पहले फेज में 14 हलकों में यात्रा जाएगी. दूसरा फेस नांगल चौधरी से शुरू होगा. आज यात्रा को लेकर उन लोगों को जरूर तकलीफ हो रही है जो कांग्रेस को एकजुट नहीं देखना चाहते, कांग्रेस की मजबूती नहीं चाहते है. कई नेताओं को डर है कि पूर्व सांसद की लोकप्रियता बढ़ने से उनका वजूद खतरे में पड़ सकता है."

कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंहFORMER IAS BRIJENDRA SINGHBRIJENDRA SINGHसद्भावना यात्राCONGRESS SADABHAAV YATRA IN HARYANA

