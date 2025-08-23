रांची: SIR और वोट चोरी के खिलाफ 17 अगस्त से बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' जारी है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर झारखंड की राजनीति भी गरमाई हुई है. सरयू राय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ पर सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने जदयू विधायक सरयू राय के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है. यात्रा के दौरान खुद आम जनता मंच पर आकर कह रही है कि वह जिंदा हैं, लेकिन SIR ने उन्हें मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया. यह स्वतः स्फूर्त भीड़ है.

बयान देते कांग्रेस और जदयू नेता (ETV BHARAT)

नीतीश वाला चश्मा उतार कर देखें सरयू राय: प्रदीप यादव

सरयू राय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि बिहार के बारे में उनको कितना अनुभव है, यह तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरयू राय ने नीतीश कुमार वाला चश्मा पहन रखा है. इसको जब वह उतार कर बिहार की हकीकत देखेंगे तो उन्हें सच्चाई का पता लगेगा.

हम सभी राहुल गांधी के साथ हैं: रामेश्वर उरांव

राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरयू राय के बयान पर वह क्या बोलें, लेकिन यह एक सच्चाई है कि राहुल गांधी ने एक बड़े मुद्दे को तथ्यों के साथ उठाया है. हम सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं.

क्या है सरयू राय का बयान

22 अगस्त को सरयू राय ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि उसका आशय यह था कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ जुटाई गई है. राहुल-तेजस्वी की यात्रा उन जगहों से गुजर रही है, जहां INDIA ब्लॉक के परंपरागत वोटरों मुस्लिम-यादवों की संख्या काफी अधिक है. ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार से नाराज लोग मतदाता अधिकार यात्रा में पहुंच रहे हैं. सरयू राय ने कहा कि जहां-जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां के आसपास के 10 जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाकर भीड़ दिखाई जाती है.

ये भी पढ़ें: राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में क्यों आ रही इतनी भीड़, जेडीयू विधायक ने खोला राज!

'वोटर अधिकार यात्रा' से JMM की दूरी! BJP ने फर्जी यात्रा कहकर कसा तंज तो मिला करारा जवाब

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे झारखंड कांग्रेस के नेता, बिहार के नवादा में करेंगे ज्वाइन