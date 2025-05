ETV Bharat / state

भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द, कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत - CONGRESS ON KANWARLAL

टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 23, 2025 at 4:42 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 5:22 PM IST 2 Min Read

जयपुर: अंता-बारां से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा से सदस्यता आखिरकार शुक्रवार को रद्द हो गई. कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया. कांग्रेस ने सदस्यता निरस्तगी के पीछे पार्टी का संघर्ष का जिक्र किया. बता दें कि कंवरलाल को एक पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट ने यह सजा बरकरार रखी और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. इस संबंध में कांग्रेस नेता पिछले कई दिन से कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे थे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा- सत्यमेव जयते, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की जीत. कांग्रेस पार्टी के सतत संघर्ष और कोर्ट में 'अवमानना' याचिका दायर किए जाने के बाद अंततः आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करनी पड़ी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले... (ETV Bharat Jaipur)

दो साल या अधिक की सजा पर सदस्यता स्वतः समाप्त : नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि भारत के कानून के अनुसार जब किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जानी चाहिए. राजस्थान में भाजपा विधायक कंवरलाल को तीन वर्ष की सजा होने के बाद भी कोर्ट के आदेश के 23 दिन बाद तक, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता रद्द नहीं की गई. यह न केवल संविधान की अवहेलना थी, बल्कि न्याय व्यवस्था का खुला अपमान भी. पढ़ें: राजस्थान विधानसभा से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द, अब बचे 199 - MLA MEMBERSHIP TERMINATED भाजपा सरकार की टालमटोल की नीति : उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को बार-बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन भाजपा सरकार ने टालमटोल की नीति अपनाई. यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध था. आखिरकार आज सत्य की जीत हुई है. कंवरलाल की सदस्यता अंततः रद्द कर दी गई. यह निर्णय दर्शाता है कि भारत में संविधान और कानून ही सर्वोपरि है. जय संविधान, जय लोकतंत्र, सत्यमेव जयते.

