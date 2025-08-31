देहरादून: उत्तराखंड मानसून सीजन में आसमानी आफत से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि उन्हें नूरा कुश्ती करने से ही फुर्सत नहीं. पार्टी के नेताओं ने धामी सरकार को अपने बयानों और पत्रों से असहज कर दिया है. स्थिति ये है कि कभी कानून व्यवस्था पर सरकार घिर रही है तो कभी आपसी आरोपों से पार्टी में खलबली मची हुई है.

बीजेपी में आपस में चल रहे बयानों की तीर: उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय के बाद अब बीजेपी बिशन सिंह चुफाल का मामला भी चर्चाओं में हैं. दरअसल, डीडीहाट से बीजेपी बिशन सिंह चुफाल ने सरकार के ही राज्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बीजेपी में 'नूरा कुश्ती' पर कांग्रेस की चुटकी! (वीडियो सोर्स- ETV Bharat/Hemraj Bisht)

मामला मुख्यमंत्री राहत कोष से जुड़ा है, जिसको लेकर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने राज्यमंत्री हेमराज बिष्ट पर आरोप लगाए थे. जाहिर है कि इसकी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी. पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के मौजूदा विधायक बिशन सिंह चुफाल के बयान के फौरन बाद राज्यमंत्री हेमराज बिष्ट ने अपनी पार्टी के विधायक को आड़े हाथ ले लिया.

विधायक बिशन सिंह चुफाल का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

राज्यमंत्री हेमराज बिष्ट ने अब विधायक पर ही लगा दिए गंभीर आरोप: वहीं, राज्यमंत्री हेमराज बिष्ट का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वे हरिद्वार के हरकी पैड़ी में खड़े होकर बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल के बयान पर पलटवार उन पर ही गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं. हेमराज बिष्ट ने आरोप लगाए हुए कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया.

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायक बिशन सिंह चुफाल ने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए अपनी बेटी को तीलू रौतेली पुरस्कार दिलवाया. इसके अलावा उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी के तमाम नेताओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करवाने का भी काम करने का आरोप मढ़ा है.

हेमराज बिष्ट का आरोप है कि विधायक चुफाल ने कई खनन के पट्टे सरकार से लिए. इसके अलावा राज्यमंत्री हेमराज में दूसरे कई आरोप भी अपने ही पार्टी के विधायक पर लगाए हैं. बता दें कि इससे विधायक चुफाल ने जनता के कार्यों में बाधा डालने समेत कई आरोप लगाकर हेमराज बिष्ट को पद से हटाने की मांग की थी.

राज्यमंत्री हेमराज बिष्ट का आरोप (फोटो- ETV Bharat GFX)

बीजेपी के भीतर चरम पर अंदरूनी राजनीति: उत्तराखंड में इन दिनों मानसून सीजन के दौरान आसमानी आफत बरस रही है और कई जगहों पर जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है. इतना ही नहीं प्रदेश में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग आपदा आने के बाद से ही लापता है, लेकिन इन सब स्थितियों के बीच बीजेपी के भीतर अंदरूनी राजनीति चरम पर पहुंच गई है.

बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी सरकार में कानून व्यवस्था की यही स्थिति बता रहे हैं. उधर, विधायक अरविंद पांडे ने भी इन मामलों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है.

डीडीहाट बीजेपी बिशन सिंह चुफाल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

बीजेपी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है और बयानबाजी को लेकर अराजकता की स्थिति भी महसूस हो रही है. जाहिर है कि मानसून सीजन के दौरान यह हालात धामी सरकार के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं. यह सभी स्थिति तब है, जब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है. इस स्थिति को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता खजान दास ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है.

"जिस तरह पार्टी के भीतर बयान सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सभी पार्टी के नेताओं को अपनी सीमाओं में रहकर बयान देने चाहिए. यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए पार्टी फोरम में भी अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन जिस तरह सार्वजनिक रूप से नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ऐसे में नेताओं को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. - खजान दास, भाजपा विधायक

बीजेपी के भीतर उथल-पुथल को लेकर कांग्रेस भी नजर बनाए हुए हैं और पार्टी के नेता इन स्थितियों पर अपनी टिप्पणियां भी कर रही है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी कहती हैं कि बीजेपी नेता एक-दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार में कुछ ठीक नहीं है.

"सरकार एक तरफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सम्मान तीलू रौतेली पर सेटिंग गेटिंग की बात की जा रही है. पार्टी के नेता पदों के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार दिख रहे हैं. यह बताती है कि राज्य में सरकार को लेकर कुछ तो गड़बड़ है."- गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड कांग्रेस

