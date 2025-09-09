ETV Bharat / state

देहरादून में रात के समय होमस्टे में पुलिस का छापा, कांग्रेस बोली- 'जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का'

राजपुर रोड स्थित होमस्टे पर चल रही थी पार्टी, पुलिस की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आया होमस्टे, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

होमस्टे में पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष हमलावर (फोटो सोर्स- Police/ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 7:35 PM IST

देहरादून: राजपुर रोड पर स्थित एक होमस्टे में रात के समय पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापेमारी की. पुलिस का मानना है कि मौके पर कोई मादक पदार्थ या शराब नहीं मिली. हालांकि, पुलिस ने मौके पर मौजूद 11 लोगों को मेडिकल जांच के लिए भेजा, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस मुखर हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति सत्ता पक्ष के नेता की है. उन्होंने कहा कि जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का.

होमस्टे पर पुलिस की रेड: दरअसल, देहरादून में रविवार देर रात राजपुर रोड स्थित एक होम स्टे में पार्टी के दौरान पुलिस की एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) टीम की छापेमारी की कार्रवाई चर्चाओं में है. पुलिस को सूचना मिली थी कि होमस्टे में पार्टी का आयोजन किया गया है. जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, मौके पर किसी भी तरह का मादक पदार्थ और शराब नहीं मिली. पुलिस की ओर से वहां मौजूद 11 लोगों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि न होने पर चालान की कार्रवाई की गई. वहीं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए है कि बीजेपी सरकार में कार्रवाई नहीं ही रही है. जबकि, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पार्टी में शराब परोसी जा रही है.

पुलिस की मानें तो 7 सितंबर की देर रात को साईं मंदिर के पास एक होमस्टे में कुछ लोगों ने बिना किसी अनुमति के देर रात तक पार्टी आयोजित करने की शिकायत मिली थी. जिसकी सूचना रायपुर थाना पुलिस को मिली. सूचना पर सीओ सिटी के नेतृत्व में एएनटीएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां पर बर्थडे पार्टी चल रहा था. पुलिस ने मादक पदार्थों के सेवन की संभावना के मद्देनजर संदिग्धता के आधार पर 11 लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया.

जिसमें प्राथमिक रूप से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि नहीं हुई. इस दौरान पुलिस ने बिना अनुमति के देर रात तक पार्टी आयोजित करने पर 11 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान भी किए. बताया जा रहा है जिस घर में पार्टी का आयोजन किया गया था, वो किसी राजनीतिक हस्ती का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पार्टी में राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी.

"वीकेंड के दौरान बिना किसी अनुमति के देर रात तक संचालित होने वाली पार्टियों पर लगाम लगाने और शराब पीकर वाहन चलाने समेत हुडदंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है. राजपुर रोड पर स्थित होमस्टे में देर रात पार्टी की सूचना पर राजपुर पुलिस ने छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद मौके से 11 युवकों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब और मादक पदार्थ का सेवन नहीं आया है. जिसके बाद थाना राजपुर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की." - अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून

विपक्ष ने खोला मोर्चा: वहीं, होमस्टे सत्ता पक्ष के नेता का होने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि देहरादून में देर रात तक रेव पार्टियों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इसमें लगाम नहीं लगा पा रहा है. रविवार देर रात तक जिस होम स्टे में पार्टी चल रही थी, वो सत्ता पक्ष के नेता की संपत्ति है. उस पार्टी में क्या-क्या हो रहा था, इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है.

माहरा ने कहा कि जिस होमस्टे पर पुलिस का छापा पड़ा, वहां सिर्फ 11 लोगों पर ही शांति भंग करने पर पुलिस एक्ट के तहत चालान कर दिए. उन्होंने छापा मारने वाले अधिकारियों की सराहना की है. माहरा ने कहा कि ऐसे अधिकारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सत्ता पक्ष के नेता की संपत्ति पर चल रही पार्टी पर हाथ डालने का काम किया, लेकिन उसके बाद भले ही बड़े नेताओं और अफसरों के दबाव में सिर्फ 11 लोगों पर ही शांति भंग करने पर पुलिस एक्ट में चालान कर दिए गए.

मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी राज्य के भीतर ऐसे अफसर तैनात हैं, जिन्होंने बड़े लोगों के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की है. ऐसे अधिकारी राज्य को बचा के रखे हुए हैं. इसलिए इनका भविष्य भी सुनिश्चित होना चाहिए. हालांकि, सरकार के दबाव में पार्टी में शामिल कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई से कम से कम गलत लोगों मे दहशत तो बैठेगी.

CONGRES ON BJP LEADER HOMESTAYDEHRADUN HOMESTAY PARTYदेहरादून होमस्टे में पुलिस का छापाहोमस्टे में पार्टी पर कांग्रेसDEHRADUN HOME STAY POLICE RAID

