देहरादून में रात के समय होमस्टे में पुलिस का छापा, कांग्रेस बोली- 'जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का'

देहरादून: राजपुर रोड पर स्थित एक होमस्टे में रात के समय पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापेमारी की. पुलिस का मानना है कि मौके पर कोई मादक पदार्थ या शराब नहीं मिली. हालांकि, पुलिस ने मौके पर मौजूद 11 लोगों को मेडिकल जांच के लिए भेजा, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस मुखर हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति सत्ता पक्ष के नेता की है. उन्होंने कहा कि जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का.

होमस्टे पर पुलिस की रेड: दरअसल, देहरादून में रविवार देर रात राजपुर रोड स्थित एक होम स्टे में पार्टी के दौरान पुलिस की एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) टीम की छापेमारी की कार्रवाई चर्चाओं में है. पुलिस को सूचना मिली थी कि होमस्टे में पार्टी का आयोजन किया गया है. जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, मौके पर किसी भी तरह का मादक पदार्थ और शराब नहीं मिली. पुलिस की ओर से वहां मौजूद 11 लोगों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि न होने पर चालान की कार्रवाई की गई. वहीं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए है कि बीजेपी सरकार में कार्रवाई नहीं ही रही है. जबकि, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पार्टी में शराब परोसी जा रही है.

पुलिस की मानें तो 7 सितंबर की देर रात को साईं मंदिर के पास एक होमस्टे में कुछ लोगों ने बिना किसी अनुमति के देर रात तक पार्टी आयोजित करने की शिकायत मिली थी. जिसकी सूचना रायपुर थाना पुलिस को मिली. सूचना पर सीओ सिटी के नेतृत्व में एएनटीएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां पर बर्थडे पार्टी चल रहा था. पुलिस ने मादक पदार्थों के सेवन की संभावना के मद्देनजर संदिग्धता के आधार पर 11 लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया.

जिसमें प्राथमिक रूप से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि नहीं हुई. इस दौरान पुलिस ने बिना अनुमति के देर रात तक पार्टी आयोजित करने पर 11 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान भी किए. बताया जा रहा है जिस घर में पार्टी का आयोजन किया गया था, वो किसी राजनीतिक हस्ती का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पार्टी में राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी.