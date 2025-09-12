रंधावा ने लगाई क्लास, कहा- इस तरह का रवैया ठीक नहीं, जानिए पूरा मामला
200 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक नहीं बन पाए हैं बीएलए वन और बीएलए टू.
Published : September 12, 2025 at 6:34 PM IST
जयपुर: मतदाता सूची पुनरीक्षण और निकाय-पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में सक्रिय तौर पर काम करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से इन दिनों सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल एजेंट टू नियुक्त करने का सिलसिला चल रहा है. वहीं, इस मामले में उदासीनता बरतने वाले नेताओं की प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को जमकर क्लास लगाई और उनसे अभी तक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा.
शुक्रवार को कांग्रेस शाम चार बजे कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बूथ लेवल एजेंट को लेकर नेताओं की बैठक ली. इस बैठक में उन नेताओं को बुलाया गया था, जिन्होंने अभी तक भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल टू की नियुक्ति नहीं की है.
200 विधानसभा क्षेत्र में से 35 में अभी तक नहीं बने बीएलए : दरअसल, पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल एजेंट 2 नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे और इस पर काम भी चल रहा था. 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 166 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन 34 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक इसे लेकर काम भी शुरू नहीं हुआ है.
इन नेताओं में विधायक राजेंद्र पारीक, लक्ष्मण मीणा, विद्याधर चौधरी, वीरेंद्र सिंह, ललित यादव, दिव्या मदेरणा, विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, दानिश अबरार, हरिश्चंद्र मीना, सालेह मोहम्मद, रामनिवास गावड़िया, समरजीत सिंह, रतन देवासी, धीरज गुर्जर और रामलाल जाट जैसे नेताओं ने अभी तक बूथ लेवल एजेंट तैयार नहीं किए हैं.
बार-बार आग्रह के बावजूद नहीं चेते नेता : इसे लेकर पीसीसी मुख्यालय ने इन नेताओं से जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को लेकर आग्रह किया था, लेकिन इन नेताओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा को इस मामले से अवगत करवाया था और उसके बाद ही रंधावा ने शुक्रवार को जयपुर दौरे पर आने के बाद शाम 4 बजे पीसीसी वॉर रूम में इन नेताओं की बैठक लेकर इन्हें कड़ी फटकार भीलगाई साथ ही इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है. हालांकि, दिलचस्प अभी है कि जिन 34 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को बैठक में बुलाया गया था, उनमें से कई नेता इस बैठक में भी शामिल नहीं हुए.