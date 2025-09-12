ETV Bharat / state

रंधावा ने लगाई क्लास, कहा- इस तरह का रवैया ठीक नहीं, जानिए पूरा मामला

जयपुर: मतदाता सूची पुनरीक्षण और निकाय-पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में सक्रिय तौर पर काम करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से इन दिनों सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल एजेंट टू नियुक्त करने का सिलसिला चल रहा है. वहीं, इस मामले में उदासीनता बरतने वाले नेताओं की प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को जमकर क्लास लगाई और उनसे अभी तक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा.

शुक्रवार को कांग्रेस शाम चार बजे कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बूथ लेवल एजेंट को लेकर नेताओं की बैठक ली. इस बैठक में उन नेताओं को बुलाया गया था, जिन्होंने अभी तक भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल टू की नियुक्ति नहीं की है.

200 विधानसभा क्षेत्र में से 35 में अभी तक नहीं बने बीएलए : दरअसल, पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट वन और बूथ लेवल एजेंट 2 नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे और इस पर काम भी चल रहा था. 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 166 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन 34 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक इसे लेकर काम भी शुरू नहीं हुआ है.