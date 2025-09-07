ETV Bharat / state

डेंजर जोन क्वारब के ट्रीटमेंट कार्य पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, विभागीय मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ( फोटो- ETV Bharat )

Published : September 7, 2025 at 6:51 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 7:18 PM IST

अल्मोड़ा: बीते दो सालों से अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है. कांग्रेस ने अब इस क्वारब क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर सरकार को घेरा है. वहां बनाई जा रही सुरक्षा दीवार के कार्य में घोटाला के भी आरोप लगाए हैं. साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग समेत ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. क्वारब डेंजर जोन में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार एक घोटाला: अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने क्वारब डेंजर जोन में बन रही सुरक्षा दीवार को घोटाला करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. विधायक तिवारी ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने और पूरी दीवार तोड़कर दोबारा टेंडर प्रक्रिया से निर्माण कराने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर कांग्रेस डीएम को ज्ञापन देगी. दो दिन के अंदर करवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेगी. सुरक्षा दीवार बनते ही पड़ने लगी दरारें: विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारब डेंजर जोन में जो भूस्खलन हुआ, उसके एक साल बाद उसके ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया गया. करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई गई है. शुरुआती चरण में ही दीवार में दरारें पड़ गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने इसे छिपाने के लिए रातों-रात दरारों पर सीमेंट का लेप चढ़ा दिया है, उसमें जो विभागीय ठेकेदार है, उसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं दिया. क्वारब डेंजर जोन (फाइल फोटो- ETV Bharat)

