डेंजर जोन क्वारब के ट्रीटमेंट कार्य पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, विभागीय मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

अल्मोड़ा के क्वारब डेंजर जोन में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार को कांग्रेस ने करार दिया घोटाला, कहा- सुरक्षा दीवार बनते ही पड़ने लगी दरारें

Almora MLA Manoj Tiwari
अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी (फोटो- ETV Bharat)
Published : September 7, 2025 at 6:51 PM IST

अल्मोड़ा: बीते दो सालों से अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है. कांग्रेस ने अब इस क्वारब क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर सरकार को घेरा है. वहां बनाई जा रही सुरक्षा दीवार के कार्य में घोटाला के भी आरोप लगाए हैं. साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग समेत ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

क्वारब डेंजर जोन में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार एक घोटाला: अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने क्वारब डेंजर जोन में बन रही सुरक्षा दीवार को घोटाला करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. विधायक तिवारी ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने और पूरी दीवार तोड़कर दोबारा टेंडर प्रक्रिया से निर्माण कराने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर कांग्रेस डीएम को ज्ञापन देगी. दो दिन के अंदर करवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेगी.

सुरक्षा दीवार बनते ही पड़ने लगी दरारें: विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारब डेंजर जोन में जो भूस्खलन हुआ, उसके एक साल बाद उसके ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया गया. करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई गई है. शुरुआती चरण में ही दीवार में दरारें पड़ गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने इसे छिपाने के लिए रातों-रात दरारों पर सीमेंट का लेप चढ़ा दिया है, उसमें जो विभागीय ठेकेदार है, उसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं दिया.

DANGER ZONE QUARAB
क्वारब डेंजर जोन (फाइल फोटो- ETV Bharat)

टेंडर निरस्त कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग: उन्होंने कहा कि हमारा सीधा सीधा आरोप विभागीय मंत्री और जिला प्रशासन पर है. हमारी मांग है कि उस ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए. ठेकेदार को डिफाल्टर घोषित कर दोबारा से टेंडर लगाए जाए. उन्होंने कहा कि मामले में कल जिलाधिकारी को पत्र सौंप रहे हैं. अगर दो दिनों के अंदर कोई करवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी.

क्वारब डेंजर जोन को लेकर कांग्रेस करेगी संघर्ष: विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि क्वारब डेंजर जोन में बनाई जा रही दीवार में दरार का मामला आज संज्ञान में आया है. पूर्व में भी सड़क को दुरुस्त करने के लिए धरना दिया गया था. कांग्रेस लगातार सरकार को चेताने का काम कर रही है. आज फिर उस बात को दोहरा रही है, इसके लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी.

बता दें कि अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 109) पर क्वारब के पास डेंजर जोन बना हुआ है. वहां पर सड़क धंस रही है तो पहाड़ी से बोल्डर और मलबा लगातार गिरता है. जिस कारण इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन करना काफी जोखिम भरा हो जाता है. खासकर बारिश के मौसम में यह डेंजर जोन काफी परेशान करता है.

