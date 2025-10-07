ETV Bharat / state

'रायबरेली की घटना इंसानियत-न्याय की हत्या'; राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरा, बोले- 'संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली'

रायबरेली में युवक की हत्या पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को आड़े हाथ लिया. ( Photo Credit; Congress X )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 12:03 PM IST 3 Min Read

रायबरेली: राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या की घटना से सियासत गरमा गई है. मॉब लिंचिंग में दलित युवक हरिओम की हुई हत्या के मामले में सांसद राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके यूपी की योगी सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने अपने X पर लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है. आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब, हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज कमजोर है. जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है. देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है. जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने. राहुल गांधी ने आगे लिखा है, मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है. यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं. रायबरेली की घटना को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने X पर लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम की निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है. हमारे देश में एक संविधान है, जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है.