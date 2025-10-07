ETV Bharat / state

'रायबरेली की घटना इंसानियत-न्याय की हत्या'; राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरा, बोले- 'संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली'

रायबरेली में मॉब लिंचिंग पर बवाल, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया.

रायबरेली में युवक की हत्या पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को आड़े हाथ लिया. (Photo Credit; Congress X)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read
रायबरेली: राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या की घटना से सियासत गरमा गई है. मॉब लिंचिंग में दलित युवक हरिओम की हुई हत्या के मामले में सांसद राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके यूपी की योगी सरकार को घेरा है.

राहुल गांधी ने अपने X पर लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है. आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब, हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज कमजोर है.

जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है. देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है. जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने.

राहुल गांधी ने आगे लिखा है, मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है. यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं.

रायबरेली की घटना को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने X पर लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम की निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है. हमारे देश में एक संविधान है, जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है.

एक कानून है, जो हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति को समान दर्जा देता है. जो रायबरेली में हुआ, वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है. दलित समुदाय के प्रति अपराध है और इस देश व समाज पर कलंक है.

मलिकार्जुन खड़गे ने X पर लिखा है, देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है. यह हिंसा सबसे अधिक उन्हीं पर होती है जो वंचित हैं, बहुजन हैं, जिनकी न पर्याप्त हिस्सेदारी है, न प्रतिनिधित्व.

चाहे हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध हों, रायबरेली में हरिओम की हत्या, या कुछ समय पहले, रोहित वेमुला की हत्या, मध्य प्रदेश में एक नेता द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की अमानवीय घटना, ओडिशा और मध्य प्रदेश में दलितों की निर्मम पिटाई, या फिर हरियाणा के पहलू खान और उत्तर प्रदेश के अखलाक की हत्या, हर घटना हमारे समाज, प्रशासन और सत्ताधारी शक्तियों की बढ़ती हुई संवेदनहीनता का दर्पण है.

मलिकार्जुन खड़गे ने X पर आगे लिखा है, 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़तंत्र जैसी प्रवृत्तियां हमारे समय की भयावह पहचान बन चुकी हैं. हिंसा किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती. इसलिए हरिओम के साथ जो हुआ, वह हमारी सामूहिक नैतिकता पर गहरा प्रश्न है.

डॉ. भीमराव आंबेडकर के सपनों का भारत और महात्मा गांधी के ‘वैष्णव जन...’ का भारत सामाजिक न्याय, समानता और संवेदना का भारत है, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं। मानवता ही एकमात्र रास्ता है. कांग्रेस पार्टी समाज के वंचित और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ेंः रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; "युवक मरते-मरते बोला- राहुल गांधी...तो दबंग बोले- हम बाबा वाले"

