बड़े ताम झाम के आयोजन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह सरगुजा आये, लेकिन किसानों के लिए हाथ खाली - QUESTION ON SHIVRAJ VISIT

किसानों को निराशा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 2:19 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 2:56 PM IST 4 Min Read

सरगुजा: जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो फिर चाहे प्रधान मंत्री हों या गृह मंत्री अमित शाह या फिर डिप्टी सीएम विजय शर्मा सभी का फोकस बस्तर पर रहा है. बस्तर से नक्सवाद को उखाड़ फेंकने की कवायद में ही ये नेता दिखे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भाजपा अलग तरह की प्रयोगों के साथ दिख रही है. यहां पीएम नहीं, अमित शाह भी नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया. पहले भी केन्द्रीय मंत्री सरगुजा आते रहे हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम की भव्यता प्रधानमंत्री के आगमन से कम नहीं थी. शिवराज का सरगुजा दौरा: मध्य्र्पदेश के लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह अब केन्द्रीय मंत्री हैं और मध्यप्रदेश के पड़ोसी संभाग होने के कारण सरगुजा में भी लोग शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं. शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद कई बार अमित शाह छत्तीसगढ़ आये, प्रधानमंत्री भी आये लेकिन वो सरगुजा नहीं आये. हालांकि अब सरगुजा में एक बड़ा आयोजन भाजपा की सरकार ने किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया. शिवराज के दौरे पर कांग्रेस का सवाल (ETV Bharat)

