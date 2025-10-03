ETV Bharat / state

भिवानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, बाजरा खरीद न होने से नाराज किसान, सरकार को दी चेतावनी

भिवानी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू न होने के चलते, गुस्साए किसानों और कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 1:48 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों में रोष है. सरकारी खरीद शुरू न होने के चलते कांग्रेस ने भिवानी की अनाज मंडी में प्रदर्शन किया. पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि "22 सितंबर से खरीद शुरू करने के आदेश हो चुके थे. लेकिन अब तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई है. किसान अपनी अगली फसल की बुआई के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहा है".

सरकार को कांग्रेस की चेतावनी: उन्होंने कहा कि "पहले बाढ़ की मार से किसान को नुकसान झेलना पड़ा और अब सरकार की नाकामी की वजह से किसान मजबूर हो गया है. किसानों को मेहनत की फसल ओने-पौने दाम प निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है. यदि सरकार ने जल्दी बाजरे की खरीद शुरू नहीं की तो कांग्रेस किसानों को साथ लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी. सरकार जल्द बाजरे की खरीद शुरू करें".

बीजेपी पर साधा निशाना: कांग्रेस नेत्री सविता मान और कमल सिंह ने कहा कि "सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. सरकार यूं तो किसानों के हित की बात करने के दावे करती है. लेकिन धरातल पर सच्चाई उसके विपरीत है. बाजरे की गुणवत्ता के नाम पर खरीद को टाला जा रहा है. जबकि बारिश के कारण आई नमी या दाने टूटने जैसी प्राकृतिक दिक्कतों पर सरकार को छूट देनी चाहिए".

वादाखिलाफी कर रही सरकार: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि "सरकार जानबूझकर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है. सरकार जानबूझकर एजेंसियों को खरीद के लिए नहीं भेज रही है. यह सरकार की वादाखिलाफी है. सरकार को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए".

