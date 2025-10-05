ETV Bharat / state

"वोट चोरी की सच्चाई को दिल्लीवालों के बीच पहुंचाएंगे" कांग्रेस के सिग्नेचर कैंपेन में देवेंद्र यादव बोले- बड़ा आंदोलन करेंगे

''आज हम बाबरपुर में सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं. हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है और उन्हें यह बताना है कि वोट चोरी कैसे लोकतंत्र के खिलाफ है. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश के सामने वोट चोरी और वोट काटने की पूरी सच्चाई उजागर कर दी है. अब इस संदेश को जनता तक पहुंचाना पार्टी का लक्ष्य है.'' -देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली

नई दिल्ली: वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज बाबरपुर जिले में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाके में रैली निकाली और लोगों से सिग्नेचर करवाकर समर्थन जुटाया. रैली में शामिल लोगों ने सरकार पर चुनाव में धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस ने साफ किया कि यह आंदोलन सिर्फ बाबरपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दिल्ली में इसे व्यापक रूप से चलाया जाएगा.

लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक होने की अपील: रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की और लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक होने की अपील की. पार्टी नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में यह अभियान दिल्ली के अलग-अलग जिलों में चलाया जाएगा ताकि हर नागरिक को अपने वोट की ताकत का अहसास हो सके.

देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली (ETV Bharat)

सिग्नेचर अभियान में स्थानीय लोगों की भागीदारी: स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस के इस अभियान में भागीदारी दिखाते हुए अपने हस्ताक्षर किए. उनका कहना था कि यदि वोट चोरी जैसी घटनाएं होती हैं तो आम जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ सकता है. इसलिए ऐसे मामलों को जनता के सामने लाना और उन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है. पुलिस बल की मौजूदगी में रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलीभगत करके चुनावों में धांधली करके वोट चोरी का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट जहां कांग्रेस बीजेपी से तीन प्रतिशत से भी कम अंतर से हारी थी. वहां 'फर्जी वोटर्स" और 'डुप्लीकेट वोटिंग' के उदाहरण मौजूद थे. बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' के अपने दावों के समर्थन में एक डिटेल प्रजेंटेशन देते हुए कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 16 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन केवल नौ ही जीत पाई.

