रायपुर सिविल लाइन थाने को 5 घंटे तक कांग्रेस ने घेरा, बीजेपी प्रवक्ता पर FIR नहीं होने से फूटा गुस्सा
राहुल गांधी के खिलाफ केरल के बीजेपी प्रवक्ता ने दिया था विवादित बयान.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 7:32 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 7:39 AM IST
रायपुर: केरल के बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव पर राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है. बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सिविल लाइन थाने का पांच घंटे तक घेराव किया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज नहीं कर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भाजपा की कठपुतली बन गई है.
सिविल लाइन थाने का घेराव: कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा है कि ''लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में कई राज्यों असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि यहां केरल के भाजपा प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में है और जानबूझकर शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है.
भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंडे के दम पर इस प्रदेश में सरकार चला रही है. जहां एक ओर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को सीधे गोली मारने की बात सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है और उस पर एफआईआर तक नहीं किया जाना एक सोचनीय विषय है. इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां लेकर जा रहे हैं ये जनता को बताना चाहिए: गिरिश दुबे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष
केरल बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव के कथित बयान के खिलाफ 29 सितंबर 2025 को काफी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइन थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की. शिकायतों के बाद भी 6.10.2025 तक पिन्टू अमित महादेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो चिंताजनक बात है: विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता
सिविल लाइन थाने का पांच घंटे तक किया घेराव: कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल लाइन थाने का घेराव कर मौके पर डटे रहे. कांग्रेस का आरोप है कि स्थानीय पुलिस भाजपा की कठपुतली बनकर व्यवहार कर रही है, लोकतंत्र व कानून की मर्यादा को खतरे में डाल रही है.
राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जिनके सदस्यों को हिंसा का शिकार होना पड़ा. उनके पिता और दादी की मौत हमले में हुई. उसके बाद भी पुलिस का कार्रवाई से बचना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है: विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता
कांग्रेस की चेतावनी: कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तत्काल पिन्टू अमित महादेव के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और पुलिस विभाग के खिलाफ विधिक लड़ाई लड़ी जाएगी. कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है और किसी भी स्थिति में शांतिपूर्ण परन्तु निर्णायक कदम उठाए जाएंगे.