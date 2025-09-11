कांग्रेस ने किया पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे का विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया, 1200 करोड़ के पैकेज पर कसा तंज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने कई घंटे हिरासत में रखा.
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का विरोध करने देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट जा रही कांग्रेस की महिला नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन कांग्रेस की महिला नेता जौलीग्रांट एयरपोर्ट जाने की जिद पर अड़ी हुई थी. इसके बाद पुलिस ने उन्होंने हिरासत में लिया और नेहरू कॉलोनी भेज दिया. पीएम मोदी के वापस जाने के बाद पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दिया.
दरअसल, गुरुवार 11 सितंबर को उत्तराखंड महिला मोर्च की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और पार्टी के कुछ पदाधिकारी जैसे ही पीएम मोदी से मिलने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, तभी पुलिस ने हर्रावाला से आगे पंपकिन रेस्टोरेंट के निकट उन्हें रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस की महिलाओं ने प्रधानमंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए.
जौलीग्रांट एयरपोर्ट जाने की जिद पर अड़ी ज्योति रौतेला कार की छत पर चढ़ गई. काफी देर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद वह कार की छत से नीचे उतरीं. इसके बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर ज्योति रौतेला समेत महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नेहरू कॉलोनी थाने भेज दिया.
ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया और उन्हें प्रचंड बहुमत दिया था. आज यही जनता खुद को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रही है. आज प्रधानमंत्री मोदी से देहरादून में उन्हें मिलने नहीं दिया गया. आखिर प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के सच्चाई क्यों नहीं सुन रहे हैं.
ज्योति रौतेला कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला है और प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं. बेरोजगार सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं. महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य आगमन पर उन्हें देवभूमि की जनता की ओर से गंभीर और संवेदनशील ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा गया था.
ज्ञापन में राज्य में आए भीषण प्राकृतिक आपदाओं, जनधन की क्षति और लंबे समय से उपेक्षित जनहित मुद्दों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है. महिला कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह इन जनहित मुद्दों पर त्वरित और सकारात्मक निर्णय लें, जिससे उत्तराखंड की जनता को राहत सम्मान और न्याय मिल सके.
वहीं, प्रधानमंत्री के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड रुपए की राशि की घोषणा को कांग्रेस ने कम बताया है. कांग्रेस ने केवल बारह सौ करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को उत्तराखंड की जनता को निराशा करने वाला बताया है.
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह पहाड़ के लोगों के घाव में नमक छिड़कने जैसा है. क्योंकि जिस व्यापकता की आपदा आई है, वो 2013 जैसी आपदा है और उसी तरह का नुकसान पूरे राज्य में में हुआ है. तब आज से बारह साल पहले केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने उत्तराखंड के लिए इक्कीस हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था, किंतु आज जो पैकेज पीएम मोदी द्वारा घोषित किया गया है, वो ना केवल नाकाफी है बल्कि उत्तराखंड के प्रति पीएम मोदी के प्रेम और लगाव की पोल खोलने वाला भी है.
