कांग्रेस ने किया पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे का विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया, 1200 करोड़ के पैकेज पर कसा तंज

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 11, 2025 at 8:28 PM IST 3 Min Read