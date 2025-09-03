ETV Bharat / state

NARI 2025 रिपोर्ट पर कांग्रेस का हंगामा, हिरासत में लिये गये हरक सिंह, आक्रोशित हुये कार्यकर्ता - CONGRESS PROTESTS AGAINST BJP

NARI रिपोर्ट पर कांग्रेस इन दिनों देहरादून में बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है. कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेरने का प्रयास किया.

congress
NARI 2025 रिपोर्ट पर कांग्रेस का हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 4:58 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 6:48 PM IST

4 Min Read

देहरादून: नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वूमेन सेफ्टी (NARI 2025) रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है. इसे लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. पुलिस ने जैसे ही महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, तभी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गई. प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए. इधर हंगामे के दौरान पुलिस ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा समेत पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत व अन्य कांग्रेस जनों को हिरासत में ले लिया.

बुधवार तीन सितंबर को उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले के नेतृत्व में कांग्रेसी हांडी में गोबर लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय को घेरने निकले थे. सभी कांग्रेसी नेहरू कॉलोनी LIC चौक पर एकत्र हुए, फिर वहां से बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ कूच किया, लेकिन फव्वारा चौक के बाद समर वैली स्कूल के सामने पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया.

बीजेपी पर बरसे हरक सिंह रातव. (ETV Bharat)

पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका: समर वैली स्कूल से लेकर फव्वारा चौक तक पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाए गए थे. इसके अलावा बीजेपी कार्यालय पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया. इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई.

congress
हरक सिंह रावत को पुलिस ने हिरासत में लिया. (ETV Bharat)

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान ज्योति रौतेला ने ईटीवी भारत से भी बात की. ज्योति रौतेला का आरोप है कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़े है. दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी है.

congress
उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले (ETV Bharat)

ज्योति रौतेला का आरोप है कि दस हजार से ज्यादा महिलाओं की तीन साल में गुमशुदगी हो गई है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2500 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म और उत्पीड़न का शिकार हुई है. इसके अलावा भी एक ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें देश के सबसे असुरक्षित टॉप 10 शहरों में देहरादून का नाम भी है, जो कि इस प्रदेश में डर का माहौल पैदा करता है.

ज्योति रौतेला ने कहा कि इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस की तमाम महिलाएं धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं, ताकि इस सरकार की आंखें खुले. कांग्रेस की महिलाएं आज कहना चाहती है कि बीजेपी बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश में केवल डर का माहौल है.

NARI 2025 report
हांडी में गोबर लेकर बीजेपी दफ्तर का किया कूच (ETV Bharat)

ज्योति रौतेला के अलावा ईटीवी भारत ने कांग्रेस की कुछ और सदस्यों से भी बात की, जो इस आंदोलन के बीच पुलिस के बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ी हुई थी. उत्तराखंड महिला कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देहरादून शहर असुरक्षा के मामले में लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है. आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, लेकिन सरकार उन रिपोर्ट को मानने के लिए भी तैयार नहीं है. यही वजह है कि आज महिला कांग्रेस की तमाम महिलाएं हांडी में गौबर लेकर भाजपा कार्यालय की तरफ आए हैं, ताकि भाजपा के लोगों का शुद्धिकरण किया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा हो सके.

पढ़ें---

देहरादून: नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वूमेन सेफ्टी (NARI 2025) रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है. इसे लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. पुलिस ने जैसे ही महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, तभी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गई. प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए. इधर हंगामे के दौरान पुलिस ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा समेत पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत व अन्य कांग्रेस जनों को हिरासत में ले लिया.

बुधवार तीन सितंबर को उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले के नेतृत्व में कांग्रेसी हांडी में गोबर लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय को घेरने निकले थे. सभी कांग्रेसी नेहरू कॉलोनी LIC चौक पर एकत्र हुए, फिर वहां से बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ कूच किया, लेकिन फव्वारा चौक के बाद समर वैली स्कूल के सामने पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया.

बीजेपी पर बरसे हरक सिंह रातव. (ETV Bharat)

पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका: समर वैली स्कूल से लेकर फव्वारा चौक तक पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाए गए थे. इसके अलावा बीजेपी कार्यालय पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया. इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई.

congress
हरक सिंह रावत को पुलिस ने हिरासत में लिया. (ETV Bharat)

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान ज्योति रौतेला ने ईटीवी भारत से भी बात की. ज्योति रौतेला का आरोप है कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़े है. दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी है.

congress
उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले (ETV Bharat)

ज्योति रौतेला का आरोप है कि दस हजार से ज्यादा महिलाओं की तीन साल में गुमशुदगी हो गई है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2500 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म और उत्पीड़न का शिकार हुई है. इसके अलावा भी एक ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें देश के सबसे असुरक्षित टॉप 10 शहरों में देहरादून का नाम भी है, जो कि इस प्रदेश में डर का माहौल पैदा करता है.

ज्योति रौतेला ने कहा कि इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस की तमाम महिलाएं धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं, ताकि इस सरकार की आंखें खुले. कांग्रेस की महिलाएं आज कहना चाहती है कि बीजेपी बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश में केवल डर का माहौल है.

NARI 2025 report
हांडी में गोबर लेकर बीजेपी दफ्तर का किया कूच (ETV Bharat)

ज्योति रौतेला के अलावा ईटीवी भारत ने कांग्रेस की कुछ और सदस्यों से भी बात की, जो इस आंदोलन के बीच पुलिस के बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ी हुई थी. उत्तराखंड महिला कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देहरादून शहर असुरक्षा के मामले में लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है. आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, लेकिन सरकार उन रिपोर्ट को मानने के लिए भी तैयार नहीं है. यही वजह है कि आज महिला कांग्रेस की तमाम महिलाएं हांडी में गौबर लेकर भाजपा कार्यालय की तरफ आए हैं, ताकि भाजपा के लोगों का शुद्धिकरण किया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा हो सके.

पढ़ें---

Last Updated : September 3, 2025 at 6:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NARI 2025 REPORTCONGRESS PROTESTS IN DEHRADUNDEHRADUN PROTESTS NEWSकांग्रेस का विरोध प्रदर्शनCONGRESS PROTESTS AGAINST BJP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.