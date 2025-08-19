ETV Bharat / state

गुरुग्राम नगर निगम में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, साफ-सफाई, जलभराव के मुद्दे पर प्रशासन पर बोला हमला - CONGRESS PROTEST IN GURUGRAM

नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में गुरुग्राम में कांग्रेस ने कूड़े और जलभराव की समस्या के विरोध में निगम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया.

गुरुग्राम नगर निगम में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 9:06 PM IST

गुरुग्राम: निगम क्षेत्र में साफ-सफाई और जलभराव जैसी समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस की ओर से मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया गया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता ट्रैक्टर और पैदल मार्च कर गुरुग्राम नगर निगम पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर में लाये गए कूड़े को निगम कार्यालय में पलट दिया. निगम कार्यालय में नेताओं ने निगम के मेयर, अधिकारी और भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला. प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर, कैप्टन अजय यादव, गुरुग्राम जिला अध्यक्ष पंकज डावर, गुरुग्राम ग्रामीण के जिला अध्यक्ष वर्धन यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे.

'गुड़गांव सुअरों का घर बन गया है': कांग्रेस के गुरुग्राम ग्रामीण के जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है. गुड़गांव के लोगों के लिए ये सरकार अभिशाप बन चुकी है. श्राप बन चुकी है. भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानलेवा पार्टी बन गई है. चारों तरफ गुड़गांव कूड़े के ढेर में बैठा हुआ है. बाहर से आये लोग, विदेशों से आये लोग अपना पता बताने से बचते हैं. बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लोग ट्वीट कर कहते हैं कि गुड़गांव सुअरों का घर बन गया है.

साफ-सफाई और जलभराव के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

साफ-सफाई और जलभराव पर भाजपा सरकार को घेराः नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे आम आदमी के मुद्दे उठाएंगे और शहर के विकास के लिए काम करेंगे. राज बब्बर ने कहा कि नए संगठन के गठन से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और वे जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का काम करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह का बिना नाम लिए उन्होंने जोरदार हमला बोला और साफ-सफाई और जलभराव के लिए सरकार को दोषी ठहराया.

प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज बब्बर (Etv Bharat)

'गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया': कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भाजपा नेता और अधिकारियों ने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं.

गुरुग्राम में कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

कांग्रेस आम आदमी के हितों की रक्षा करेगीः कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम दफ्तर के बाहर कूड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन किया. नेताओं ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी कूड़े के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और शहर को कूड़ा घर बना दिया है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे आगे भी शहर के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे. उन्होंने कहा कि वे शहर के विकास के लिए काम करेंगे और आम आदमी के हितों की रक्षा करेंगे.

