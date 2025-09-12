ETV Bharat / state

किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री को आबकारी विभाग देने की मांग

रामानुजगंज में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

Congress protest regards problems of farmers
किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 2:08 PM IST

बलरामपुर रामानुजगंज : यूरिया की किल्लत और दूसरी मांगों को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ कांग्रेस ने बयानबाजी भी की है. कांग्रेस का कहना है कि कृषि मंत्री को अपना विभाग बदलकर आबकारी विभाग का मंत्री बन जाना चाहिए.क्योंकि बीजेपी सरकार में सिर्फ दारु बेचने के अलावा कुछ काम नही हो रहा है. किसानों के मुद्दे और उनसे जुड़ी चीजों को पूरा करने में विष्णुदेव साय सरकार विफल रही है.

केंद्र और राज्य सरकार पर ठगने का आरोप : बलरामपुर रामानुजगंज जिले में किसानों को सहकारी समिति से खाद नहीं मिलने की समस्या से किसान परेशान हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज के भारत माता चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है.


कृषि मंत्री को बताया फेलियर : सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने झमाझम बारिश के बीच पैदल रैली निकालकर एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों की खाद बीज केसीसी लोन सहित वन भूमि अधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को धान बेचने संबंधी पंजीयन को पूरा करने की मांग किसानों ने की. इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को फेलियर बताया.

कृषि मंत्री का विभाग बदलने की मांग : बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केपी सिंहदेव ने कहा कि किसानों को हो रही परेशानी दूर हो यही हमारी मांग है. बीजेपी सरकार के पांच में से दो वर्ष बीत चुके हैं. तीन वर्ष के बाद मेरा व्यक्तिगत सलाह कृषि मंत्री रामविचार नेताम को है. वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं तो उपलब्धि में वह पांच साल बाद किसानों को क्या बताएंगे. न मैं खाद दे पाया न बीज दे पाया ना किसानों के हित का काम कर पाया.

कृषि मंत्री को बनाया जाए आबकारी मंत्री : इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि उनको आबकारी मंत्री बना देना चाहिए. अभी एक्साइज मंत्री बन जाते तो कम से कम जनता पांच साल में पूछेगी कि आपने क्या उपलब्धि पांच साल में किया. तो कम से कम बताएंगे कि 365 दिन में 360 दिन हमने दारु की बिक्री जनता के बीच किए हैं. एक उपलब्धि तो होगी यही मेरा मानना है

कृषि विभाग मंत्रालय से फेलियर की ओर है. ये किसान भाईयों की आवाज है. जब जब भाजपा की सरकार आती है तो यूरिया इफको डीएपी की कमी होती है मेरा मानना है कि केंद्र का जो रवैया है डबल इंजन सरकार का जो रवैया है आने वाले समय में खाद की भारी किल्लत होगी - केपी सिंहदेव, जिलाध्यक्ष कांग्रेस


आपको बता दें कि बलरामपुर जिले की सहकारी समितियों में किसानों को खेती के समय पर खाद बीज और केसीसी उपलब्ध नहीं हो रहा है.जिसके कारण किसानों को निजी दुकानदारों से तीन से चार गुना दाम पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है.

