किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री को आबकारी विभाग देने की मांग

बलरामपुर रामानुजगंज : यूरिया की किल्लत और दूसरी मांगों को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ कांग्रेस ने बयानबाजी भी की है. कांग्रेस का कहना है कि कृषि मंत्री को अपना विभाग बदलकर आबकारी विभाग का मंत्री बन जाना चाहिए.क्योंकि बीजेपी सरकार में सिर्फ दारु बेचने के अलावा कुछ काम नही हो रहा है. किसानों के मुद्दे और उनसे जुड़ी चीजों को पूरा करने में विष्णुदेव साय सरकार विफल रही है.

केंद्र और राज्य सरकार पर ठगने का आरोप : बलरामपुर रामानुजगंज जिले में किसानों को सहकारी समिति से खाद नहीं मिलने की समस्या से किसान परेशान हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज के भारत माता चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है.



कृषि मंत्री को बताया फेलियर : सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने झमाझम बारिश के बीच पैदल रैली निकालकर एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों की खाद बीज केसीसी लोन सहित वन भूमि अधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को धान बेचने संबंधी पंजीयन को पूरा करने की मांग किसानों ने की. इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को फेलियर बताया.

कृषि मंत्री का विभाग बदलने की मांग : बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केपी सिंहदेव ने कहा कि किसानों को हो रही परेशानी दूर हो यही हमारी मांग है. बीजेपी सरकार के पांच में से दो वर्ष बीत चुके हैं. तीन वर्ष के बाद मेरा व्यक्तिगत सलाह कृषि मंत्री रामविचार नेताम को है. वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं तो उपलब्धि में वह पांच साल बाद किसानों को क्या बताएंगे. न मैं खाद दे पाया न बीज दे पाया ना किसानों के हित का काम कर पाया.