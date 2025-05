ETV Bharat / state

विजय शाह के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, धरने पर बैठे नेताओं को उठा ले गई पुलिस - CONGRESS PROTEST AGAINST VIJAY SHAH

कांग्रेसियों का राजभवन के बाहर धरना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 12:44 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 1:24 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए. इसके पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की. कांग्रेस विधायकों ने मंत्री विजय शाह द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की. इसके बाद कांग्रेस विधायक राजभवन के बाहर काले कपड़े पहनकर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के सामने मंत्री पर कार्रवाई न करने की क्या मजबूरी है. बिना अनुमति प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, सरकार चुप क्यों?

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस विधायकों के साथ राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि यह देश की सेना के अधिकारी और एक महिला का अपमान है और सरकार इस मामले में अब तक निर्णय नहीं ले पाई है. जबकि हाईकोर्ट इस मामले में निर्णय ले चुकी है. हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार निर्णय नहीं ले पा रही. मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कहा कि मैं इस संबंध में बात करता हूं, इसलिए जब तक राज्यपाल का जवाब नहीं आता हम सभी धरने पर बैठे रहेंगे.'' विजय शाह के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV Bharat)

