कोंडागांव : नेशनल हाइवे-30 की बदहाल स्थिति और मसोरा टोल नाके में कोंडागांव जिले की सीजी-27 पासिंग गाड़ियों को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल नाके का घेराव करते हुए सड़क सुधार, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बहाल करने और स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग उठाई. वहीं, खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बाइक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा.
हादसों पर हाईवे अथॉरिटी मौन : कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेशनल हाइवे-30 रायपुर-जगदलपुर मार्ग की हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही है.केशकाल मार्ग पर सड़क के स्थान पर तालाबनुमा गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. इसके बावजूद नेशनल हाइवे अथॉरिटी और प्रशासन मौन है. नेताओं का कहना था कि जब तक सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक मसोरा टोल नाके में टैक्स वसूली बंद की जानी चाहिए.
किसानों की खाद संकट को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा.कांग्रेस जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम ने कहा कि जिले के किसान यूरिया और डीएपी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, जबकि निजी विक्रेता खुलेआम खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं.
250 रुपये की यूरिया किसानों को 1300 रुपये में और 1400 रुपये की डीएपी 2500 रुपये में बेची जा रही है. भाजपा सरकार में किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यदि खाद संकट जल्द नहीं सुलझा तो कांग्रेस किसानों के साथ आंदोलन तेज करेगी - मोहन मरकाम,पूर्व मंत्री
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क और खाद की समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में मसोरा टोल नाके पर चक्का जाम किया जाएगा. पार्टी का कहना है कि यह जनता की मांग है और सरकार को बस्तरवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए.वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बिना मुद्दे का आंदोलन बताया है.
