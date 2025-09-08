ETV Bharat / state

रायपुर से बस्तर तक कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग

रायपुर से लेकर बस्तर तक मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग को कांग्रेस लेकर प्रदर्शन कर रही है. मंत्री केदार कश्यप पर एक कर्मचारी ने ही मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है. इसके बाद से कांग्रेस उग्र आंदोलन कर रही है. सोमवार को उनके रायपुर, जगदलपुर और भानपुरी निवास का घेराव कांग्रेस ने किया. इस दौरान पुलिस से भी जमकर झड़प हुई. कांग्रेस का कहना है कि, पहले भी केदार कश्यप इस तरह की हरकत कर चुके हैं.

पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झूमा-झपटी: जब कांग्रेसी मंत्री के बंगले तक पहुंचे तो वहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेट्स लगा रखे थे, और काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोका. इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी हुई. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना था कि मंत्री एक कर्मचारी से मारपीट करते हैं तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है.

हमें रोकने पुलिस सैकड़ों की तादाद में खड़ी है, लेकिन अपराध को प्रदेश में नहीं रोक पा रही है. पीड़ित कर्मचारी की पुलिस FIR तक नहीं लिख रही है- विकास उपाध्याय

बस्तर में भी प्रदर्शन: सर्किट हाउस के कर्मचारी से मारपीट मामले में बस्तर में भी मंत्री केदार कश्यप के निवास का घेराव हुआ. इस दौरान जमीन पर बैठकर "रघुपति राघव राजा राम केदार को सद्बुद्धि दे भगवान" गीत गाया गया. जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मंत्री केदार कश्यप सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं. जगदलपुर के सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से मारपीट करते हैं.

'पीड़ित परिवार को धमकी': कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि, मंत्री और विभाग के कर्मचारी पीड़ित के परिवार को धमका रहे हैं. 2 दिन बीतने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है. कांग्रेस की यह भी मांग है कि कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. अगर उसकी नौकरी जाती है तो और उग्र आंदोलन होगा.

इससे पहले भी केदार कश्यप ने मुन्नीबाई केस किया था. कोंडागांव में मारपीट की और अब वही कृत्य बस्तर में दोहरा रहे हैं. पीड़ितों पर दबाव होने के बावजूद वे न्याय के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं.- जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य

तोड़फोड़ भी हुई: बस्तर जिले के भानपुरी कार्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान खिड़कियों के कांच भी तोड़े गए. वहीं झड़प में पुलिसकर्मी घायल भी हो गई. हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है.

बीजेपी ने बताया निंदनीय प्रदर्शन: भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदर्शन के नाम पर मंत्री तोड़फोड़ को अक्षम्य और निंदनीय बताया.