ETV Bharat / state

रायपुर से बस्तर तक कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस ने मंत्री के बंगले का घेराव किया. कर्मचारी से मारपीट मामले में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

CONGRESS PROTEST KEDAR KASHYAP CASE
रायपुर से बस्तर तक कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर से लेकर बस्तर तक मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग को कांग्रेस लेकर प्रदर्शन कर रही है. मंत्री केदार कश्यप पर एक कर्मचारी ने ही मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है. इसके बाद से कांग्रेस उग्र आंदोलन कर रही है. सोमवार को उनके रायपुर, जगदलपुर और भानपुरी निवास का घेराव कांग्रेस ने किया. इस दौरान पुलिस से भी जमकर झड़प हुई. कांग्रेस का कहना है कि, पहले भी केदार कश्यप इस तरह की हरकत कर चुके हैं.

CONGRESS PROTEST KEDAR KASHYAP CASE
मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • रायपुर का प्रदर्शन: मंत्री केदार कश्यप पर लगे दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर राजधानी रायपुर में मंत्री के बंगले का घेराव हुआ. पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकत्र हुए, और उसके बाद एक रैली के रूप में मंत्री केदार कश्यप के बंगले के लिए कूच कर गए. यह कार्यकर्ता ऑटो और बाइक पर सवार थे ऑटो पर सवार नेताओं ने माइक से लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और मंत्री के स्थिति की मांग की.
रायपुर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झूमा-झपटी: जब कांग्रेसी मंत्री के बंगले तक पहुंचे तो वहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेट्स लगा रखे थे, और काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोका. इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी हुई. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना था कि मंत्री एक कर्मचारी से मारपीट करते हैं तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है.

हमें रोकने पुलिस सैकड़ों की तादाद में खड़ी है, लेकिन अपराध को प्रदेश में नहीं रोक पा रही है. पीड़ित कर्मचारी की पुलिस FIR तक नहीं लिख रही है- विकास उपाध्याय

  • बस्तर में भी प्रदर्शन: सर्किट हाउस के कर्मचारी से मारपीट मामले में बस्तर में भी मंत्री केदार कश्यप के निवास का घेराव हुआ. इस दौरान जमीन पर बैठकर "रघुपति राघव राजा राम केदार को सद्बुद्धि दे भगवान" गीत गाया गया. जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मंत्री केदार कश्यप सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं. जगदलपुर के सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से मारपीट करते हैं.
बस्तर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'पीड़ित परिवार को धमकी': कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि, मंत्री और विभाग के कर्मचारी पीड़ित के परिवार को धमका रहे हैं. 2 दिन बीतने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है. कांग्रेस की यह भी मांग है कि कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. अगर उसकी नौकरी जाती है तो और उग्र आंदोलन होगा.

इससे पहले भी केदार कश्यप ने मुन्नीबाई केस किया था. कोंडागांव में मारपीट की और अब वही कृत्य बस्तर में दोहरा रहे हैं. पीड़ितों पर दबाव होने के बावजूद वे न्याय के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं.- जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य

तोड़फोड़ भी हुई: बस्तर जिले के भानपुरी कार्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान खिड़कियों के कांच भी तोड़े गए. वहीं झड़प में पुलिसकर्मी घायल भी हो गई. हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है.

CONGRESS PROTEST KEDAR KASHYAP CASE
रायपुर से बस्तर तक कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी ने बताया निंदनीय प्रदर्शन: भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदर्शन के नाम पर मंत्री तोड़फोड़ को अक्षम्य और निंदनीय बताया.

सर्किट हाउस कर्मचारी मारपीट केस, कांग्रेस ने केदार कश्यप के बंगले का किया घेराव, बीजेपी ने किया पलटवार
रायपुर में कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप का पुतला फूंका, कर्मचारी से मारपीट केस में इस्तीफे की मांग
मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट के आरोप, कांग्रेस की मांग, साय सरकार ले एक्शन, मंत्री का दीपक बैज पर पलटवार

For All Latest Updates

TAGGED:

KEDAR KASHYAP CASEMINISTER KEDAR KASHYAPकांग्रेस का उग्र प्रदर्शनबंगले का घेरावCONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.