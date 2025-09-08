ETV Bharat / state

सर्किट हाउस कर्मचारी मारपीट केस, कांग्रेस ने केदार कश्यप के बंगले का किया घेराव, इस्तीफे की मांग

जगदलपुर सर्किट हाउस कर्मचारी से मारपीट केस में सियासत तेज हो गई है. मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया.

केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)
बस्तर: जगदलपुर सर्किट हाउस के कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के आरोपों में घिरे वन मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. बस्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. यह पूरी घटना शनिवार 6 सितंबर के शाम की बताई जा रही है. पीड़ित कर्मचारी खितेंद्र पांडेय ने जगदलपुर थाने में शिकायत के लिए आवेदन दिया. उसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मंत्री केदार कश्यप से इस्तीफे की मांग की. रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा में मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सोमवार 8 सितंबर को मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है.

केदार कश्यप के बंगले के बार कांग्रेसियों ने गाए भजन: बस्तर में कांग्रेसियों ने मंत्री केदार कश्यप के निवास का घेराव किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर रघुपति राघव राजा राम केदार को सद्बुद्धि दे भगवान गीत गाया. घेराव के दौरान बैरिकेड लगाकर तैनात रहे जवानों के साथ कांग्रेस नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई.

जगदलपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने की अगुवाई: इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जगदलपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने की है. सुशील मौर्य ने कहा कि मंत्री केदार कश्यप सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं.बीते शनिवार 6 सितंबर की शाम जगदलपुर के सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से मंत्री केदार कश्यप ने मारपीट की. मारपीट के बाद पीड़ित खितेन्द्र और उसकी पत्नी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस ने केदार कश्यप के इस्तीफे और उचित कार्रवाई की मांग करती है.

कांग्रेस ने केदार कश्यप के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने केदार कश्यप पर लगाए गंभीर आरोप: कांग्रेस ने केदार कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मंत्री और विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पीड़ित के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है. 2 दिन बीतने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है. इससे पूर्व भी केदार कश्यप ने मुन्नीबाई प्रकरण बस्तर में की थी. कोंडागांव में मारपीट की और अब वही काम वे बस्तर में दोहरा रहे हैं. पीड़ितों पर दवाब होने के बावजूद कांग्रेस न्याय के लिए मजबूती के साथ खड़ी है.

मंत्री केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT)

पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए. कर्मचारियों के साथ हमेशा गाली गलौज किया जा रहा है. कांग्रेस की यह भी मांग है कि कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए साथ ही अगर पीड़ित की नौकरी जाती है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी- सुशील मौर्य, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जगदलपुर

बस्तर में मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव (ETV BHARAT)

"मंत्री केदार कश्यप कर रहे गलत बयानी": कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मंत्री केदार कश्यप इस मामले में कांग्रेस पर प्रोपगेंडा करने का आरोप लगा रहे हैं. मंत्री केदार कश्यप इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में कुल 14 मंत्री है किसी भी मंत्री के खिलाफ कर्मचारी ने आरोप नहीं लगाया है सिर्फ केदार कश्यप के खिलाफ आरोप लगाया है. कोई भी कर्मचारी किसी मंत्री पर झूठा आरोप कभी नहीं लगा सकता है. अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केदार कश्यप अपनी करतूतों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं.

