खाद की किल्लत को लेकर बैलगाड़ी में प्रदर्शन, कांग्रेस ने किसानों के साथ निकाली रैली

दुर्ग में किसानों को यूरिया खाद की कमी होने पर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है.

PROTEST IN BULLOCK CART
खाद की किल्लत को लेकर बैलगाड़ी में प्रदर्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : कांग्रेस ने किसानों को मिलने वाले यूरिया खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने राजीव भवन से बैलगाड़ी में बैठकर रैली निकाली और कलेक्टोरेट पहुंचे. कांग्रेस ने इस दौरान कलेक्टोरेट घेरने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया.इसके बाद कांग्रेसी बैलगाड़ी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.

किसानों को बाहर से खरीदना पड़ा है खाद :प्रदर्शनकारियों ने राज्य की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा ने बताया कि प्रदेश के किसानों को खाद और बीज के लिया भटकना पड़ रहा है.

सरकार के खिलाफ खाद कालाबाजारी को लेकर नारेबाजी

सोसायटी से मिलने वाले यूरिया खाद को किसान बाहर से खरीद रहे हैं. इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है. अगर राज्य सरकार नीद से नहीं जागी तो आगामी समय में ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन किया जाएगा- अरुण वोरा,पूर्व विधायक

कांग्रेस ने किसानों के साथ निकाली रैली

वहीं कांग्रेस के दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि किसानों को सोसायटी में मिलने वाला यूरिया खाद नहीं मिल रहा है.किसान बाजार से अधिक कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर हैं. इसके विरोध में हम लोग बैलगाड़ी में सवार होकर रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे हैं.

बैलगाड़ी में कलेक्टोरेट पहुंचे कांग्रेसी

प्रदेश के किसान पहले DAP को लेकर तरस रहे थे.अब उन्हे यूरिया खाद नही मिल पा रहा है. सोसाइटी में 266 रुपए में मिलने वाला यूरिया खाद बाजार में 1200 से 1500 रु में खरीद रहे हैं. इसलिए किसानों ने प्रदर्शन किया है - राकेश ठाकुर,दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष

आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें खाद की किल्लत दूर करने के लिए दो दिन का समय मांगा है.इसके लिए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को दो दिन का लिखित आश्वासन मिला है. वहीं कांग्रेस का कहना है कि यदि दो दिनों के अंदर यूरिया खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.


