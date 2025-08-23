बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांग्रेसियों का प्रदर्शन लगातार जारी है. आये दिन अलग-अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कांग्रेसी कर रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को नेशनल हाईवे-30 में बढ़ईगुड़ा घाटलोहंगा स्थित टोल प्लाजा में धरना प्रदर्शन किया गया. इसमें CG 17 की गाड़ियों को मुफ्त पासिंग की मांग की गई.

कई गाड़ियों को वहीं पार कराया: कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नियम के तहत 20 किलोमीटर के दायरे पर गाड़ियों को टोल फ्री किया जाना चाहिए था. लेकिन CG 17 की गाड़ियों से भी टोल की राशि ली जा रही है. प्रदर्शन के दौरान CG-17 की कुछ गाड़ियों को पार भी कराया गया. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

कांग्रेस का बस्तर में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा प्रदर्शन CG-17 की गाड़ियों को टोल फ्री करने को लेकर है. रायपुर से जगदलपुर के बीच टोल की दूरी 280 किलोमीटर होनी है जो जगदलपुर से अभनपुर तक है. इसके साथ ही अब पांचवा टोल प्लाजा केशकाल के नीचे बनाया जा रहा है. जहां से वसूली होगी, ये NHI के रूल और रेगुलेशन के खिलाफ है- कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य

टोल प्रबंधन ने भी रखी बात: टोल प्रबंधन कर्मचारी सलारिस त्यागी ने बताया कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन बिल्कुल गलत है. गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना चाहिए. NHI का नियम है कि 20 किलोमीटर के दायरे के गाड़ियों के लिये 350 रुपये मंथली पास निकाला है. इसमें 1 महीने में आप कितनी ही बार आना जाना कर सकते हैं. कोई रोक टोक नहीं किया जायेगा.

CG-17 की गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक तरफ टोल प्रबंधन का कहना है कि, गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम किया जा रहा है. मंथली पास बनाना ही पड़ेगा. वहीं कांग्रेस इसे CG-17 के लिए अवैध वसूली बता रही है. मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को बड़े पैमाने पर करने की भी बात कही जा रही है.