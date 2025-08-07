धमतरी : छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को घटाकर 100 यूनिट किए जाने के विरोध में धमतरी में भी कांग्रेस ने बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों के पुतला दहन करने से पहले ही पुलिस ने आग बुझा दी. इसके बाद कांग्रेसियों ने बैरिकेड तोड़ते हुए बिजली दफ्तर का घेराव किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए.रायपुर रोड स्थित पावर हाउस के सामने कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर आरोप लगाए.





आम जनता के ऊपर अत्याचार : इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि बीजेपी सरकार हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है. बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी और हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त किए जाने से आम जनता को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा.





सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी विधायक ओंकार साहू ने कहा कि 400 यूनिट हाफ योजना को बंद करना कहीं न कही ये संदेह पैदा करता है कि ये जो प्रधानमंत्री की सूर्य घर योजना है, जिसमें 90 प्रतिशत सोलर पैनल के विभिन्न उपकरण अडानी द्वारा उत्पादित होता है और अडानी के इसी सोलर पैनल को बेचने के लिए ही केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रही है और राज्य सरकार ने भी सब्सिडी देना शुरु कर दिया है. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बिजली बिल हाफ योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई थी, वर्तमान में बीजेपी सरकार ने बंद कर 100 यूनिट तक हाफ कर दिया है.

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार द्वारा महतारी योजना का जो 1000 रुपए की राशि महिलाओं को दी जा रही है, उसकी वसूली बिजली बिल बढ़ा कर की जा रही है. उस 1000 रुपए की वसूली के लिए ही कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट बिजली हाफ योजना बंद की जा रही है. प्रदेश भर से अनाप-शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है, अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है. कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है-शरद लोहाना, जिलाध्यक्ष कांग्रेस





पूर्व महापौर विजय देवांगन ने कहा क़ी पिछले माह ही सरकार ने बिजली के दाम चौथी बार बढ़ाया था. घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है. सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई थी. डेढ़ साल के भीतर साय सरकार ने घरेलू बिजली की दरों में अब तक कुल 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है.

सरकार बनने के बाद आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है.नेताओ ने कहा कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था जिसे 5 साल में लगभग प्रत्येक उपभोक्ता का 40 से 50 हजार रुपये तक की बचत हुई है- विजय देवांगन, पूर्व महापौर

वहीं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर ने कहा क़ी केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते ही बिजली का उत्पादन लागत बढ़ा है, कोयले पर ग्रीन टैक्स चार गुना अधिक बढ़ा दिए, रेलवे का माल भाड़ा अधिक वसूल रहे हैं, थर्मल पॉवरप्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है. जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है.

कांग्रेस की माने तो कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है? सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ लगातर लड़ाई लड़ेगी. जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर ने कहा क़ी साय सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया जाना जनता के ऊपर अत्याचार है.



