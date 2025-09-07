रायपुर में कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप का पुतला फूंका, कर्मचारी से मारपीट केस में इस्तीफे की मांग
मंत्री केदार कश्यप पर कर्मचारी ने मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस कार्यकर्ता अब बंगला घेराव की तैयारी में हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2025 at 8:58 PM IST
रायपुर: मंत्री केदार कश्यप पर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है. अब इस मामले को लेकर कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है. शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो कल मंत्री बंगले फिर भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा. आंदोलन को और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा.
मंत्री केदार कश्यप का फूंका पुतला: प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी देखने को मिली. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री कश्यप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस का कहना है कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.
कांग्रेस नेताओं का तीखा बयान: शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि मंत्री का यह अमर्यादित व्यवहार न केवल कर्मचारी का अपमान है बल्कि लोकतंत्र और जनभावनाओं का भी अपमान है.
पीड़ित की शिकायत पर सवाल: पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा और उनके नेता सातवें आसमान पर काम कर रहे हैं .एक छोटे कर्मचारियों को लात और घूंसे से मारना, अपने आप शर्म की बात है. वह भी एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ विधायक और एक वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने यह मारपीट की है.
बीजेपी मंत्रियों की ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इसको लेकर सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही. आज पुतला दहन किया गया है. आने वाले दिनों में इसे और बड़े स्तर पर किया जाएगा- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक
पीड़ित के साथ हुआ कुछ, तो भाजपा होगी जिम्मेदार: विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि यह पीड़ित कर्मचारी थाने में रिपोर्ट लिखाने गया, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई. उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए. उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाया है. हो सकता है उसके ऊपर अपराध दर्ज कर दिया जाए, उस पर हमला कर दिया जाए. तो उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार और मंत्री होंगे.
प्रदर्शन में उधोराम वर्मा, प्रमोद चौबे, शिव सिंह ठाकुर, राजेश चौबे, दिनेश ठाकुर, अरुण जांघेल, प्रशांत ठेंगड़ी, नवीन चंद्राकर, माधव साहू, देवेंद्र मिश्रा, श्रीनिवास बंशी, कन्नौजे, अविनय दुबे, देवेंद्र यादव, राजू नायक, प्रीति सोनी, गंगा यादव, दिनेश निर्मलकर, सुयश शर्मा, दिवाकर साहू, अस्सु खाँन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे.