बिजली बिल हाफ योजना बंद होने का विरोध, कांग्रेस ने की बिजली दफ्तर में तालाबंदी
पंडरिया में कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का विरोध किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 6:43 PM IST
पंडरिया : पंडरिया में कांग्रेस नेता नवीन जायसवाल के नेतृत्व में बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का विरोध किया गया. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को घटाकर 100 यूनिट किया गया है.जिसके बाद हर जगह इसका विरोध हो रहा है. पंडरिया, पांडातराई सहित ब्लॉक के सभी बिजली विभाग के कार्यालयों पर कांग्रेस ने एक साथ विरोध प्रदर्शन किया.इस दौरान बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर कार्यालय में तालाबंदी की गई. बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में पंडरिया बिजली विभाग कार्यालय में तालाबंदी धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.
आम जनता पर सरकार कर रही अत्याचार : कवर्धा कांग्रेस किसान के जिला अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने राज्य की बीजेपी सरकार को कोसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है. बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी और हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त किए जाने से आम जनता को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा.
400 यूनिट हाफ योजना को बंद करना कहीं न कही ये संदेह पैदा करता है कि ये जो प्रधानमंत्री की सूर्य घर योजना है. जिसमें 90 प्रतिशत सोलर पैनल के उपकरण अडानी द्वारा उत्पादित होता है.अडानी के इसी सोलर पैनल को बेचने के लिए ही केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रही है,राज्य सरकार ने भी सब्सिडी देना शुरु कर दिया है- रवि चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष,किसान कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बिजली बिल हाफ योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई थी.वर्तमान में बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर 100 यूनिट तक हाफ कर दिया है,सांकेतिक रूप में करने की बात कही साथ ही साथ जल्द बिजली की समस्या की मांग पूरी नहीं हुई तो सभी जगह उग्र आंदोलन करने की बात कही.
जांजगीर में बारिश के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली बिल हाफ योजना शुरू करने की मांग
बढ़े बिजली बिल को लेकर हंगामा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का सड़क पर बैठकर प्रदर्शन
हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव पर कांग्रेस का हल्ला बोल, साय सरकार का पुतला फूंका