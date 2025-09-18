आपदा में सरकारी सिस्टम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, विरोध प्रदर्शन कर जताया गुस्सा
देहरादून जिले के विकासनगर और मसूरी में कांग्रेस ने आपदा में सरकारी सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.
विकासनगर/मसूरी: उत्तराखंड इस वक्त कुदरत की मार से जूझ रहा है. प्रदेश का ऐसा कोई इलाका नहीं है, जो कुदरत के कहर से प्रभावित न हुआ हो. एक तरफ जहां जिला प्रशासन और राज्य सरकार दावा कर रहे है कि वो आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचा रहे है और रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर जुटे है, तो वहीं कांग्रेस इसके उल्ट सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है. कांग्रेस ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विकासनगर और मसूरी में विरोध प्रदर्शन किया.
चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने किया प्रदर्शन: दरअसल, गुरुवार 18 सितंबर को चकराता से कांग्रेस विधयाक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश इस वक्त आपदा से जूझ रहा है. आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक कार्ययोजना बनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है.
विधायक प्रीतम सिंह का आरोप है कि प्रदेश का आपदा प्रबंधन बहुत ही कमजोर है. आपदा प्रबंधन विभाग को और मजबूत करने की जरूरत है. दैवीय आपदा नोमस भारत सरकार निर्धारित करती है. जब 2013 की आपदा आई थी तो उस समय नोमस को बदला गया था, आज 2025 में भी वो नोमस चल रहे है, जो लोग प्रभावित है, उनको समुचित सहायता मिलनी चाहिए.
विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि आज वो इसीलिए आए है, क्योंकि उनकी चकराता विधानसभा में भी इस बरसात से लोगों के घर, गौशाला, खेत, पेयजल लाइन और सिंचाई नहरे क्षतिग्रस्त हुई है. अभी तक तहसील प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया. तहसील प्रशासन नुकसान का संज्ञान ले और नुकसान हुआ है, उसका वास्तविक आकंलन कर पीड़ित को मुआवजा दे.
मसूरी में भी कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन: कांग्रेस के मसूरी नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आपदा प्रबंधन को विफल बताया. कांग्रेस का आरोप है कि आपदा में सरकार गायब है. अमित गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है. उनका कहना है कि जो सरकार आपदा पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंचा सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
अमित गुप्ता का आरोप है कि मसूरी के मकरेती गांव में भारी बारिश के बाद गांव का आधा हिस्सा तबाह हो गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लोग खुले आसमान के नीचे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक और मंत्री गणेश जोशी अब तक गांव में झांकने तक नहीं आए.
